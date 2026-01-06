В Нальчике приостановили работы по вырубке деревьев из-за жалоб жителей

«

"В связи с обращениями жителей Нальчика о вырубке в ходе ремонта улицы Карашаева деревьев принято решение о приостановке указанных работ. С учетом мнения жителей улицы будет скорректирован и сам проект ремонта. Оставшиеся деревья сохранятся, а уже спиленные будут заменены на новые высокорослые растения", - написал Коков в своем Telegram-канале.