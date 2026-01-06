В Нальчике приостановили работы по вырубке деревьев из-за жалоб жителей

НАЛЬЧИК, 6 янв - РИА Новости. Власти Нальчика приостановили проводимые в рамках реконструкции одной из улиц города работы по вырубке деревьев после жалоб местных жителей, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
В понедельник жители Нальчика в соцсетях пожаловались на вырубку елей, высаженных вдоль дороги на улице Карашаева возле парка "Ореховая роща". Администрация города в ответ сообщила, что деревья вырубают в рамках заключенного контракта на капитальный ремонт улицы, которым предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос.
«
"В связи с обращениями жителей Нальчика о вырубке в ходе ремонта улицы Карашаева деревьев принято решение о приостановке указанных работ. С учетом мнения жителей улицы будет скорректирован и сам проект ремонта. Оставшиеся деревья сохранятся, а уже спиленные будут заменены на новые высокорослые растения", - написал Коков в своем Telegram-канале.
По его словам, для дальнейшего обсуждения проекта 7 января состоится встреча главы администрации Нальчика с жителями улицы.
