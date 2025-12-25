Жители КБР отправили продукты и предметы первой необходимости бойцам СВО

НАЛЬЧИК, 25 дек – РИА Новости. Жители Кабардино-Балкарии отправили очередную партию помощи бойцам в зону специальной военной операции, на этот раз в нее вошли продукты питания и предметы первой необходимости, сообщил первый вице-премьер правительства региона Сергей Говоров.

"По поручению главы нашей республики Казбека Валерьевича Кокова в зону специальной военной операции для наших ребят, для наших героев отправляется очередная партия помощи, в состав которой включены продукты питания, а также предметы первой необходимости и, конечно же, сладости к Новому году", - сказал Говоров в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале главы КБР Казбека Кокова.