Жители КБР отправили продукты и предметы первой необходимости бойцам СВО
Жители КБР отправили продукты и предметы первой необходимости бойцам СВО - РИА Новости, 25.12.2025
Жители КБР отправили продукты и предметы первой необходимости бойцам СВО
Жители Кабардино-Балкарии отправили очередную партию помощи бойцам в зону специальной военной операции, на этот раз в нее вошли продукты питания и предметы... РИА Новости, 25.12.2025
НАЛЬЧИК, 25 дек – РИА Новости. Жители Кабардино-Балкарии отправили очередную партию помощи бойцам в зону специальной военной операции, на этот раз в нее вошли продукты питания и предметы первой необходимости, сообщил первый вице-премьер правительства региона Сергей Говоров.
"По поручению главы нашей республики Казбека Валерьевича Кокова в зону специальной военной операции для наших ребят, для наших героев отправляется очередная партия помощи, в состав которой включены продукты питания, а также предметы первой необходимости и, конечно же, сладости к Новому году", - сказал Говоров в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале главы КБР Казбека Кокова.
Первый вице-премьер также отметил, что руководство республики находится на постоянной связи с бойцами, чтобы они были обеспечены всем необходимым, и эта поддержка будет продолжаться до полной победы.