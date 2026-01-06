Рейтинг@Mail.ru
В Нальчике СК проводит проверку после жалоб на вырубку деревьев
19:34 06.01.2026
В Нальчике СК проводит проверку после жалоб на вырубку деревьев
В Нальчике СК проводит проверку после жалоб на вырубку деревьев - РИА Новости, 06.01.2026
В Нальчике СК проводит проверку после жалоб на вырубку деревьев
Следственные органы проводят проверку после жалоб местных жителей на вырубку деревьев во время ремонта одной из улиц в Нальчике, сообщило СУ СК РФ по... РИА Новости, 06.01.2026
происшествия
нальчик
россия
казбек коков
следственный комитет россии (ск рф)
нальчик
россия
происшествия, нальчик, россия, казбек коков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нальчик, Россия, Казбек Коков, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нальчике СК проводит проверку после жалоб на вырубку деревьев

СК проводит проверку после жалоб жителей Нальчика на вырубку деревьев

НАЛЬЧИК, 6 янв - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после жалоб местных жителей на вырубку деревьев во время ремонта одной из улиц в Нальчике, сообщило СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.
В понедельник жители Нальчика в соцсетях пожаловались на вырубку елей, высаженных вдоль дороги на улице Карашаева возле парка "Ореховая роща". Администрация города в ответ сообщила, что деревья вырубают в рамках заключенного контракта на капитальный ремонт улицы, которым предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос. Во вторник глава КБР Казбек Коков сообщил о приостановке работ в связи с обращениями местных жителей. По его словам, с учетом их мнения проект ремонта будет скорректирован. Оставшиеся деревья сохранят, а уже спиленные будут заменены на новые высокорослые растения. Для дальнейшего обсуждения проекта 7 января состоится встреча главы администрации Нальчика с жителями улицы.
"В средствах массовой информации сообщается, что администрацией города Нальчика при проведении работ по расширению дорожного полотна по улице Карашаева было принято решение о вырубке многолетних елей без согласия местных жителей… По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки следователи дадут оценку законности проведения работ, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
ПроисшествияНальчикРоссияКазбек КоковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
