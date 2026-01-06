В Нальчике СК проводит проверку после жалоб на вырубку деревьев

"В средствах массовой информации сообщается, что администрацией города Нальчика при проведении работ по расширению дорожного полотна по улице Карашаева было принято решение о вырубке многолетних елей без согласия местных жителей… По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.