В Нальчике СК проводит проверку после жалоб на вырубку деревьев

НАЛЬЧИК, 6 янв - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после жалоб местных жителей на вырубку деревьев во время ремонта одной из улиц в Нальчике, сообщило СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.
В понедельник жители Нальчика в соцсетях пожаловались на вырубку елей, высаженных вдоль дороги на улице Карашаева возле парка "Ореховая роща". Администрация города в ответ сообщила, что деревья вырубают в рамках заключенного контракта на капитальный ремонт улицы, которым предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос. Во вторник глава КБР Казбек Коков сообщил о приостановке работ в связи с обращениями местных жителей. По его словам, с учетом их мнения проект ремонта будет скорректирован. Оставшиеся деревья сохранят, а уже спиленные будут заменены на новые высокорослые растения. Для дальнейшего обсуждения проекта 7 января состоится встреча главы администрации Нальчика с жителями улицы.
"В средствах массовой информации сообщается, что администрацией города Нальчика при проведении работ по расширению дорожного полотна по улице Карашаева было принято решение о вырубке многолетних елей без согласия местных жителей… По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки следователи дадут оценку законности проведения работ, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
