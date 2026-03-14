Умер религиозный деятель Мухадин Циканов

НАЛЬЧИК, 14 мар – РИА Новости. Известный на Северном Кавказе общественный и религиозный деятель Мухадин Циканов скончался в Кабардино-Балкарии на 101-м году жизни, сообщил глава региона Казбек Коков.

« "Кабардино-Балкария понесла тяжелую утрату. Сегодня ушел из жизни Мухадин–Хаджи Мамсурович Циканов – видный общественный и религиозный деятель Северного Кавказа России . Мухадин-Хаджи Циканов прожил больше ста лет, и вся его жизнь была посвящена людям, вере", - написал Коков в своем Telegram-канале

Он отметил, что Циканов был для всех примером праведности, человечности, мудрости, высокой нравственности, просвещенности и внес неоценимый вклад в сохранение крепкого единства народов Кабардино-Балкарии.

"Благодаря таким старшим, благодаря их самоотверженному труду, доблести и порядочности наша республика живет в мире и согласии", - добавил глава КБР и выразил глубокие соболезнования всем родным и близким, семье Цикановых.