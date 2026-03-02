© ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике Последствия столкновения двух легковых автомобилей в КБР

В Кабардино-Балкарии пять человек погибли в ДТП

НАЛЬЧИК, 2 мар - РИА Новости. Пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, также есть пострадавшие, сообщил глава региона Казбек Коков.

"К большому сожалению, страшная трагедия произошла на дороге в Кабардино-Балкарии. Сегодня вечером в Прохладненском районе произошло ДТП, унесшее человеческие жизни. В результате столкновения двух легковых автомобилей травмы, несовместимые с жизнью, получили пять человек, есть пострадавшие", - написал Коков в своем Telegram-канале

Он выразил соболезнования семьям погибших, их родным и близким и призвал автовладельцев строго соблюдать правила дорожного движения.

Региональное МВД уточнило, что "Лада Приора" и "ВАЗ 2114" столкнулись на автодороге "Баксан-Карагач", в аварии погибли пять человек, еще один пострадал и был госпитализирован.