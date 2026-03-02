Рейтинг@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/dtp-2078022839.html
В Кабардино-Балкарии пять человек погибли в ДТП
В Кабардино-Балкарии пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 02.03.2026
В Кабардино-Балкарии пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, также есть пострадавшие, сообщил глава... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T20:55:00+03:00
2026-03-02T20:55:00+03:00
происшествия
прохладненский район
казбек коков
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078021217_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_921dc836b711e43fdaac508a0839f0d2.jpg
https://ria.ru/20260302/dtp-2077827080.html
https://ria.ru/20260228/ljudi-2077431366.html
прохладненский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078021217_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_b110d9a96fb4e3574063610fac3cc1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, прохладненский район, казбек коков, министерство внутренних дел рф (мвд россии), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Прохладненский район, Казбек Коков, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии пять человек погибли в ДТП

В Кабардино-Балкарии пять человек погибли при столкновении двух автомобилей

© ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республикеПоследствия столкновения двух легковых автомобилей в КБР
Последствия столкновения двух легковых автомобилей в КБР - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике
Последствия столкновения двух легковых автомобилей в КБР
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 2 мар - РИА Новости. Пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, также есть пострадавшие, сообщил глава региона Казбек Коков.
"К большому сожалению, страшная трагедия произошла на дороге в Кабардино-Балкарии. Сегодня вечером в Прохладненском районе произошло ДТП, унесшее человеческие жизни. В результате столкновения двух легковых автомобилей травмы, несовместимые с жизнью, получили пять человек, есть пострадавшие", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Появились подробности ДТП с автобусом и грузовиком в Барнауле
Вчера, 11:25
Он выразил соболезнования семьям погибших, их родным и близким и призвал автовладельцев строго соблюдать правила дорожного движения.
Региональное МВД уточнило, что "Лада Приора" и "ВАЗ 2114" столкнулись на автодороге "Баксан-Карагач", в аварии погибли пять человек, еще один пострадал и был госпитализирован.
"На месте работает следственно-оперативная группа МО МВД России "Прохладненский", - отметили в министерстве.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Мурманской области семь человек пострадали в ДТП
28 февраля, 15:11
 
ПроисшествияПрохладненский районКазбек КоковМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала