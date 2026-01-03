https://ria.ru/20260103/opasnost-2066123752.html
На территории Кабардино-Балкарии объявили беспилотная опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков. РИА Новости, 03.01.2026
На территории Кабардино-Балкарии объявили беспилотная опасность
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность