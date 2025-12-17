https://ria.ru/20251217/kbr-2062541956.html
В Кабардино-Балкарии отменили режим беспилотной опасности
В Кабардино-Балкарии отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отменен на всей территории Кабардино-Балкарской Республики, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
казбек коков
