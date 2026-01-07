https://ria.ru/20260107/trevoga--2066690418.html
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 07.01.2026
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков. РИА Новости, 07.01.2026
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
