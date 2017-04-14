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Биография Виктора Вексельберга

01:1214.04.2017
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Виктор Вексельберг. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Российский бизнесмен Виктор Феликсович Вексельберг родился 14 апреля 1957 года в городе Дрогобыче Львовской области (Украина).

В 1979 году окончил Московский институт инженеров транспорта (МИИТ; ныне Московский государственный университет путей сообщения), а затем аспирантуру при Вычислительном центре Академии наук СССР. Кандидат математических наук.

В 1978-1990 годах работал на различных должностях в Особом конструкторском бюро по бесштанговым насосам, пройдя путь до заведующего лабораторией.

В 1990 году Виктор Вексельберг основал управляющую компанию "Ренова" (первоначально — в форме российско-американского совместного предприятия) и занял пост ее генерального директора. В настоящее время Вексельберг является председателем совета директоров Группы компаний "Ренова".

В 1996 году основал Группу "СУАЛ" и до 2003 года занимал пост президента компании, затем возглавил совет директоров Группы "СУАЛ".

С 2002 по 2003 год — председатель правления ОАО "Тюменская нефтяная компания". В 2003-2013 годах Виктор Вексельберг был членом совета директоров "ТНК-ВР".

В 2007-2012 годах — председатель совета директоров Объединенной компании "Русал" (UC Rusal).

В марте 2010 года Виктор Вексельберг был назначен руководителем проекта по созданию Инновационного центра в Сколково. С июня 2010 года — президент Фонда "Сколково". Является сопредседателем Совета Фонда "Сколково".

Виктор Вексельберг — член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель Комитета по международному сотрудничеству РСПП.

С 2014 года — председатель российской части Российско-Китайской палаты по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией.

Член Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.

В 2004 году Вексельберг основал Культурно-исторический фонд "Связь времен", занимающийся возвращением в Россию культурных ценностей, вывезенных за пределы страны в ХХ веке. В 2004-2012 годах фонд организовал ряд выставок собранной им коллекция произведений Карла Фаберже в ведущих отечественных музеях и на престижных зарубежных площадках.

Стараниями фонда в Санкт-Петербурге был создан музей Фаберже, восстановлен зал Врубеля в Третьяковской галерее в Москве и исторический памятник Форт-Росс в Калифорнии в США и др.

Вексельберг стабильно входит в двадцатку самых богатых людей России по данным Forbes (за исключением 2009 года, когда он оказался на 23-м месте). При этом дважды Вексельберг занимал третью строку рейтинга — в 2005 и 2014 годах, два раза оказывался четвертым — в 2013 и 2015 годах.

В рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России — 2016" Виктор Вексельберг занял седьмое место.

В рейтинге Forbes "Богатейшие люди мира — 2017" Вексельберг оказался на 89-м месте с состоянием 12,4 миллиарда долларов.

В рейтинге "500 мировых миллиардеров", опубликованном агентством Bloomberg в марте 2017 года, Виктор Вексельберг занял 62-ю строчку, его состояние было оценено в 14,8 миллиарда долларов.

Среди наград Виктора Вексельберга — орден Почета (1999), орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010), орден Александра Невского (2014), знак отличия "За благодеяние" (2016).

В 2007 году ему была присуждена награда Центра Вудро Вильсона "За общественную деятельность".

Виктор Вексельберг женат. Его супруга Марина Добрынина возглавляет благотворительный фонд "Добрый век", основанный в 2002 году. У супругов двое детей — дочь Ирина и сын Александр.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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