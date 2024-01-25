Путин открыл в Калининградской области предприятие по солнечной энергетике
Путин открыл в Калининградской области предприятие по солнечной энергетике
© Фото предоставлено пресс-службой компании "Энкор"Предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики "Энкор Групп" в Калининградской области
© Фото предоставлено пресс-службой компании "Энкор"
Предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики "Энкор Групп" в Калининградской области
КАЛИНИНГРАД, 25 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыл в Калининградской области крупнейшее в России предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики.
Церемония прошла по видеосвязи.
Новый производственный комплекс в Калининградской области позволяет выращивать слитки и производить пластины монокристаллического кремния для солнечных ячеек суммарной мощностью до 1,3 ГВт в год, отметили в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Эти компоненты используются в высокоэффективных солнечных модулях.
Как сообщили в АРВЭ, новый завод спроектирован и построен с нуля за рекордные два года. Суммарные частные инвестиции в проект составляют 30 миллиардов рублей. Проект был реализован при поддержке Фонда развития промышленности. На предприятии создано более 700 высококвалифицированных рабочих мест.
"Новое производство – крупнейший в ЕАЭС производитель компонентов для солнечной энергетики. Его продукция защитит отрасль от конъюнктурных колебаний и откроет дополнительные перспективы развития. Солнечная энергетика может стать гармоничным и быстрым решением проблемы энергодефицита в активно развивающихся промышленных центрах – в том числе на Дальнем Востоке", - подчеркнул сопредседатель АРВЭ Виктор Вексельберг.