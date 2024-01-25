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Путин открыл в Калининградской области предприятие по солнечной энергетике - РИА Новости, 25.01.2024
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17:59 25.01.2024 (обновлено: 18:23 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/putin-1923487157.html
Путин открыл в Калининградской области предприятие по солнечной энергетике
Путин открыл в Калининградской области предприятие по солнечной энергетике - РИА Новости, 25.01.2024
Путин открыл в Калининградской области предприятие по солнечной энергетике
Президент России Владимир Путин открыл в Калининградской области крупнейшее в России предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:59
2024-01-25T18:23
экономика
калининградская область
россия
владимир путин
виктор вексельберг
фонд развития промышленности
евразийский экономический союз
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыл в Калининградской области крупнейшее в России предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики.Церемония прошла по видеосвязи.Новый производственный комплекс в Калининградской области позволяет выращивать слитки и производить пластины монокристаллического кремния для солнечных ячеек суммарной мощностью до 1,3 ГВт в год, отметили в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Эти компоненты используются в высокоэффективных солнечных модулях.Как сообщили в АРВЭ, новый завод спроектирован и построен с нуля за рекордные два года. Суммарные частные инвестиции в проект составляют 30 миллиардов рублей. Проект был реализован при поддержке Фонда развития промышленности. На предприятии создано более 700 высококвалифицированных рабочих мест."Новое производство – крупнейший в ЕАЭС производитель компонентов для солнечной энергетики. Его продукция защитит отрасль от конъюнктурных колебаний и откроет дополнительные перспективы развития. Солнечная энергетика может стать гармоничным и быстрым решением проблемы энергодефицита в активно развивающихся промышленных центрах – в том числе на Дальнем Востоке", - подчеркнул сопредседатель АРВЭ Виктор Вексельберг.
https://ria.ru/20231204/voronezh-1913634584.html
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экономика, калининградская область, россия, владимир путин, виктор вексельберг, фонд развития промышленности, евразийский экономический союз
Экономика, Калининградская область, Россия, Владимир Путин, Виктор Вексельберг, Фонд развития промышленности, Евразийский экономический союз
Путин открыл в Калининградской области предприятие по солнечной энергетике

Путин открыл в Калининградской области предприятие по солнечной энергетике

© Фото предоставлено пресс-службой компании "Энкор"Предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики "Энкор Групп" в Калининградской области
Предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики Энкор Групп в Калининградской области
© Фото предоставлено пресс-службой компании "Энкор"
Предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики "Энкор Групп" в Калининградской области
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыл в Калининградской области крупнейшее в России предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики.
Церемония прошла по видеосвязи.
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Новый производственный комплекс в Калининградской области позволяет выращивать слитки и производить пластины монокристаллического кремния для солнечных ячеек суммарной мощностью до 1,3 ГВт в год, отметили в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Эти компоненты используются в высокоэффективных солнечных модулях.
Как сообщили в АРВЭ, новый завод спроектирован и построен с нуля за рекордные два года. Суммарные частные инвестиции в проект составляют 30 миллиардов рублей. Проект был реализован при поддержке Фонда развития промышленности. На предприятии создано более 700 высококвалифицированных рабочих мест.
"Новое производство – крупнейший в ЕАЭС производитель компонентов для солнечной энергетики. Его продукция защитит отрасль от конъюнктурных колебаний и откроет дополнительные перспективы развития. Солнечная энергетика может стать гармоничным и быстрым решением проблемы энергодефицита в активно развивающихся промышленных центрах – в том числе на Дальнем Востоке", - подчеркнул сопредседатель АРВЭ Виктор Вексельберг.
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ЭкономикаКалининградская областьРоссияВладимир ПутинВиктор ВексельбергФонд развития промышленностиЕвразийский экономический союз
 
 
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