https://ria.ru/20240125/putin-1923487157.html

Путин открыл в Калининградской области предприятие по солнечной энергетике

Путин открыл в Калининградской области предприятие по солнечной энергетике - РИА Новости, 25.01.2024

Путин открыл в Калининградской области предприятие по солнечной энергетике

Президент России Владимир Путин открыл в Калининградской области крупнейшее в России предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:59

2024-01-25T17:59

2024-01-25T18:23

экономика

калининградская область

россия

владимир путин

виктор вексельберг

фонд развития промышленности

евразийский экономический союз

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыл в Калининградской области крупнейшее в России предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики.Церемония прошла по видеосвязи.Новый производственный комплекс в Калининградской области позволяет выращивать слитки и производить пластины монокристаллического кремния для солнечных ячеек суммарной мощностью до 1,3 ГВт в год, отметили в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Эти компоненты используются в высокоэффективных солнечных модулях.Как сообщили в АРВЭ, новый завод спроектирован и построен с нуля за рекордные два года. Суммарные частные инвестиции в проект составляют 30 миллиардов рублей. Проект был реализован при поддержке Фонда развития промышленности. На предприятии создано более 700 высококвалифицированных рабочих мест."Новое производство – крупнейший в ЕАЭС производитель компонентов для солнечной энергетики. Его продукция защитит отрасль от конъюнктурных колебаний и откроет дополнительные перспективы развития. Солнечная энергетика может стать гармоничным и быстрым решением проблемы энергодефицита в активно развивающихся промышленных центрах – в том числе на Дальнем Востоке", - подчеркнул сопредседатель АРВЭ Виктор Вексельберг.

https://ria.ru/20231204/voronezh-1913634584.html

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экономика, калининградская область, россия, владимир путин, виктор вексельберг, фонд развития промышленности, евразийский экономический союз