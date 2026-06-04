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Самарская область по итогам двух дней ПМЭФ привлекла свыше 217 млрд рублей - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
23:02 04.06.2026
Самарская область по итогам двух дней ПМЭФ привлекла свыше 217 млрд рублей

Самарская область по итогам двух дней ПМЭФ заключила 13 инвестсоглашений

© Фото : Правительство Самарской области Самарская область по итогам двух дней ПМЭФ привлекла свыше 217 млрд рублей
Самарская область по итогам двух дней ПМЭФ привлекла свыше 217 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Правительство Самарской области
Самарская область по итогам двух дней ПМЭФ привлекла свыше 217 млрд рублей
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. По итогам двух дней ПМЭФ Самарская область заключила 13 инвестиционных соглашений на общую сумму в 217,88 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатором Вячеславом Федорищевым было подписано соглашение с группой "Уралхим" по созданию в Самарской области комплекса по производству карбамида. Объем инвестиций – более 124 миллиардов рублей. Будет выпускаться около 1,8 миллиона тонн карбамида в год. Проект предусматривает создание порядка 340 новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджет региона.
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Также было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и "Акрон Холдингом". Объем инвестиций – 10 миллиардов рублей. В том числе планируется строительство завода по производству контактного провода и несущего троса для высокоскоростных магистралей. При этом компания продолжает поддерживать социальную сферу, детско-юношеский и профессиональный спорт.
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Самарская область и Ассоциация эксплуатантов и разработчиков автономных систем "Национальные автономные системы" будут развивать сотрудничество в области беспилотных авиационных и автономных систем, технологий искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.
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Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаСамарская областьВячеслав ФедорищевВиктор ВексельбергРеноваУралхим
 
 
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