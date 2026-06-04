Самарская область по итогам двух дней ПМЭФ привлекла свыше 217 млрд рублей

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. По итогам двух дней ПМЭФ По итогам двух дней ПМЭФ Самарская область заключила 13 инвестиционных соглашений на общую сумму в 217,88 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатором Вячеславом Федорищевым было подписано соглашение с группой " Уралхим " по созданию в Самарской области комплекса по производству карбамида. Объем инвестиций – более 124 миллиардов рублей. Будет выпускаться около 1,8 миллиона тонн карбамида в год. Проект предусматривает создание порядка 340 новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджет региона.

С ГК "ЭкоНива" заключено соглашение о строительстве нового животноводческого комплекса. Объем инвестиций – 5 миллиардов рублей. Срок реализации – до 2029 года. Производственная мощность – порядка 40 тысяч тонн сырого молока в год. Планируемое количество новых рабочих мест – 150.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и "Акрон Холдингом". Объем инвестиций – 10 миллиардов рублей. В том числе планируется строительство завода по производству контактного провода и несущего троса для высокоскоростных магистралей. При этом компания продолжает поддерживать социальную сферу, детско-юношеский и профессиональный спорт.

Зафиксированы договоренности с ГК " Ренова " о взаимодействии по разным направлениям: технологическое и инновационное развитие экономики, кадровый потенциал, транспортная инфраструктура, туризм. Губернатор и председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг на рабочей встрече обсудили дальнейшие планы.

Самарская область и Ассоциация эксплуатантов и разработчиков автономных систем "Национальные автономные системы" будут развивать сотрудничество в области беспилотных авиационных и автономных систем, технологий искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.

Также Федорищев провел ряд встреч и переговоров с руководителями крупных финансовых и промышленных структур.