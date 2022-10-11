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В МГУ разработают новую концепцию подготовки востоковедов - РИА Новости, 11.10.2022
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В МГУ разработают новую концепцию подготовки востоковедов
В МГУ разработают новую концепцию подготовки востоковедов - РИА Новости, 11.10.2022
В МГУ разработают новую концепцию подготовки востоковедов
В России растет запрос на подготовку востоковедов, в этой связи принято решение в максимально сжатые сроки разработать и внедрить в учебные заведения страны... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:08
2022-10-11T15:08
общество
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
валерий фальков
виктор садовничий
россия
китай
российская академия наук
госдума рф
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В России растет запрос на подготовку востоковедов, в этой связи принято решение в максимально сжатые сроки разработать и внедрить в учебные заведения страны современную комплексную концепцию подготовки специалистов в области азиатского и африканского направлений, сообщили в попечительском совете ИСАА (Института стран Азии и Африки) МГУ имени Ломоносова."Принято решение разработать и внедрить в учебные заведения страны современную комплексную концепцию подготовки специалистов в области азиатского и африканского направлений. Важнейшими векторами должны стать программы по политике, экономике и предпринимательству, юриспруденции и социальному развитию, науке и технологиям стран упомянутых регионов", - отметили в попечительском совете.Разработка будет осуществляться ИСАА МГУ совместно с Институтами Востоковедения и Африки РАН. Работа должна быть закончена в максимально сжатые сроки, чтобы вузы могли скорректировать имеющиеся или начать внедрять новые образовательные программы уже в следующем учебном году.В заседании попечительского совета ИСАА МГУ приняли участие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, ректор МГУ Виктор Садовничий, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Игорь Моргулов, председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг."Попечители ИСАА, среди которых руководители бизнеса и государственных корпораций, работающих на ближневосточном, азиатском и африканском направлениях, подтвердили возросшую необходимость в квалифицированных специалистах и повышения уровня экспертизы. Фальков отметил, что по всей стране сейчас растет запрос на подготовку востоковедов, особенно со стороны сибирских и дальневосточных вузов", - отметили в совете.Участники заседания также подчеркнули необходимость сохранения баланса между прикладным характером подготовки востребованных как государством, так и на рынке труда кадров и дальнейшего развития фундаментального научного востоковедения и африканистики.
https://na.ria.ru/20220815/vuzy-1809586028.html
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общество, дмитрий песков (спецпредставитель президента), валерий фальков, виктор садовничий, россия, китай, российская академия наук, госдума рф
Общество, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Валерий Фальков, Виктор Садовничий, Россия, Китай, Российская академия наук, Госдума РФ
15:08 11.10.2022
 
В МГУ разработают новую концепцию подготовки востоковедов

В МГУ заявили о разработке комплексной концепции подготовки специалистов по Азии и Африке

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В России растет запрос на подготовку востоковедов, в этой связи принято решение в максимально сжатые сроки разработать и внедрить в учебные заведения страны современную комплексную концепцию подготовки специалистов в области азиатского и африканского направлений, сообщили в попечительском совете ИСАА (Института стран Азии и Африки) МГУ имени Ломоносова.
"Принято решение разработать и внедрить в учебные заведения страны современную комплексную концепцию подготовки специалистов в области азиатского и африканского направлений. Важнейшими векторами должны стать программы по политике, экономике и предпринимательству, юриспруденции и социальному развитию, науке и технологиям стран упомянутых регионов", - отметили в попечительском совете.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 07:05
МГУ стал лучшим вузом России в Академическом рейтинге университетов мира
Разработка будет осуществляться ИСАА МГУ совместно с Институтами Востоковедения и Африки РАН. Работа должна быть закончена в максимально сжатые сроки, чтобы вузы могли скорректировать имеющиеся или начать внедрять новые образовательные программы уже в следующем учебном году.
В заседании попечительского совета ИСАА МГУ приняли участие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, ректор МГУ Виктор Садовничий, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Игорь Моргулов, председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг.
"Попечители ИСАА, среди которых руководители бизнеса и государственных корпораций, работающих на ближневосточном, азиатском и африканском направлениях, подтвердили возросшую необходимость в квалифицированных специалистах и повышения уровня экспертизы. Фальков отметил, что по всей стране сейчас растет запрос на подготовку востоковедов, особенно со стороны сибирских и дальневосточных вузов", - отметили в совете.
Участники заседания также подчеркнули необходимость сохранения баланса между прикладным характером подготовки востребованных как государством, так и на рынке труда кадров и дальнейшего развития фундаментального научного востоковедения и африканистики.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 15:33
Путин призвал выстраивать национальную систему образования
 
ОбществоДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Валерий ФальковВиктор СадовничийРоссияКитайРоссийская академия наукГосдума РФ
 
 
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