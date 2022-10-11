https://ria.ru/20221011/podgotovka-1823128013.html

В МГУ разработают новую концепцию подготовки востоковедов

В МГУ разработают новую концепцию подготовки востоковедов - РИА Новости, 11.10.2022

В МГУ разработают новую концепцию подготовки востоковедов

В России растет запрос на подготовку востоковедов, в этой связи принято решение в максимально сжатые сроки разработать и внедрить в учебные заведения страны... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:08

2022-10-11T15:08

2022-10-11T15:08

общество

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

валерий фальков

виктор садовничий

россия

китай

российская академия наук

госдума рф

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В России растет запрос на подготовку востоковедов, в этой связи принято решение в максимально сжатые сроки разработать и внедрить в учебные заведения страны современную комплексную концепцию подготовки специалистов в области азиатского и африканского направлений, сообщили в попечительском совете ИСАА (Института стран Азии и Африки) МГУ имени Ломоносова."Принято решение разработать и внедрить в учебные заведения страны современную комплексную концепцию подготовки специалистов в области азиатского и африканского направлений. Важнейшими векторами должны стать программы по политике, экономике и предпринимательству, юриспруденции и социальному развитию, науке и технологиям стран упомянутых регионов", - отметили в попечительском совете.Разработка будет осуществляться ИСАА МГУ совместно с Институтами Востоковедения и Африки РАН. Работа должна быть закончена в максимально сжатые сроки, чтобы вузы могли скорректировать имеющиеся или начать внедрять новые образовательные программы уже в следующем учебном году.В заседании попечительского совета ИСАА МГУ приняли участие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, ректор МГУ Виктор Садовничий, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Игорь Моргулов, председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг."Попечители ИСАА, среди которых руководители бизнеса и государственных корпораций, работающих на ближневосточном, азиатском и африканском направлениях, подтвердили возросшую необходимость в квалифицированных специалистах и повышения уровня экспертизы. Фальков отметил, что по всей стране сейчас растет запрос на подготовку востоковедов, особенно со стороны сибирских и дальневосточных вузов", - отметили в совете.Участники заседания также подчеркнули необходимость сохранения баланса между прикладным характером подготовки востребованных как государством, так и на рынке труда кадров и дальнейшего развития фундаментального научного востоковедения и африканистики.

https://na.ria.ru/20220815/vuzy-1809586028.html

https://ria.ru/20221005/obrazovanie-1821725920.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий песков (спецпредставитель президента), валерий фальков, виктор садовничий, россия, китай, российская академия наук, госдума рф