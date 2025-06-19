https://ria.ru/20250619/tets--2023792501.html

Глава "Т Плюс" рассказал о формировании графика поставки турбины на ТЭЦ

Глава "Т Плюс" рассказал о формировании графика поставки турбины на ТЭЦ - РИА Новости, 19.06.2025

Глава "Т Плюс" рассказал о формировании графика поставки турбины на ТЭЦ

График поставки второй турбины ГТЭ-65.1 "Силовых машин" на Саратовскую ТЭЦ-2 "Т Плюс" будет сформирован по опыту поставки такой же первой турбины на Пермскую... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:03:00+03:00

2025-06-19T09:03:00+03:00

2025-06-19T10:22:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. График поставки второй турбины ГТЭ-65.1 "Силовых машин" на Саратовскую ТЭЦ-2 "Т Плюс" будет сформирован по опыту поставки такой же первой турбины на Пермскую ТЭЦ-14, заявил РИА Новости глава компании Павел Сниккарс в кулуарах ПМЭФ. Ранее компания объявила, что "Т Плюс" установит газовую турбину ГТЭ-65.1, разработанную "Силовыми машинами", на Саратовской ТЭЦ-2, она станет второй такой турбиной на её электростанциях. Первая будет установлена на Пермской ТЭЦ-14. Договор на её поставку был подписан 28 марта этого года. "Плановые сроки ввода - это конец 2031 года для Пермской ТЭЦ-14, и 2033 год для Саратовской ТЭЦ-2. Непосредственно поставка оборудования будет как минимум за несколько лет. Мы ожидаем, что в Пермь, например, оборудование будет поставлено в 2027 году для пуско-наладочных работ. График по второй станции уже будет сформирован исходя из опыта реализации первого проекта", - сказал Сниккарс. Он добавил, что подписание дополнительных постоянных контрактов в отношении турбин в рамках ПМЭФ не планируется. Компания будет смотреть за ходом реализации уже достигнутых договоренностей и дальше принимать решение. ГТЭ-65.1 - это первая отечественная газовая турбина F-класса с технико-экономическими параметрами, которые не уступают зарубежным аналогам. Номинальная мощность в нормальных условиях составляет 67,7 МВт. Турбина позволяет более чем в полтора раза повысить топливную эффективность станции по сравнению с традиционными паросиловыми установками. "Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 гигаватта, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/час. По состоянию на 2021 год 39,59% капитала компании косвенно контролировал Виктор Вексельберг. Остальные доли были у миноритарных акционеров. Актуальный состав акционеров не раскрывается. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/sobyanin-2023592113.html

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пермь, россия, виктор вексельберг, т плюс, силовые машины