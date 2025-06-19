Глава "Т Плюс" рассказал о формировании графика поставки турбины на ТЭЦ
"Т Плюс" создаст график поставки второй турбины "Силмаша" на ТЭЦ по опыту первой
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГенеральный директор ПАО "Т плюс" Павел Сниккарс
Генеральный директор ПАО "Т плюс" Павел Сниккарс. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. График поставки второй турбины ГТЭ-65.1 "Силовых машин" на Саратовскую ТЭЦ-2 "Т Плюс" будет сформирован по опыту поставки такой же первой турбины на Пермскую ТЭЦ-14, заявил РИА Новости глава компании Павел Сниккарс в кулуарах ПМЭФ.
Ранее компания объявила, что "Т Плюс" установит газовую турбину ГТЭ-65.1, разработанную "Силовыми машинами", на Саратовской ТЭЦ-2, она станет второй такой турбиной на её электростанциях. Первая будет установлена на Пермской ТЭЦ-14. Договор на её поставку был подписан 28 марта этого года.
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"Плановые сроки ввода - это конец 2031 года для Пермской ТЭЦ-14, и 2033 год для Саратовской ТЭЦ-2. Непосредственно поставка оборудования будет как минимум за несколько лет. Мы ожидаем, что в Пермь, например, оборудование будет поставлено в 2027 году для пуско-наладочных работ. График по второй станции уже будет сформирован исходя из опыта реализации первого проекта", - сказал Сниккарс.
Он добавил, что подписание дополнительных постоянных контрактов в отношении турбин в рамках ПМЭФ не планируется. Компания будет смотреть за ходом реализации уже достигнутых договоренностей и дальше принимать решение.
ГТЭ-65.1 - это первая отечественная газовая турбина F-класса с технико-экономическими параметрами, которые не уступают зарубежным аналогам. Номинальная мощность в нормальных условиях составляет 67,7 МВт. Турбина позволяет более чем в полтора раза повысить топливную эффективность станции по сравнению с традиционными паросиловыми установками.
"Т Плюс" работает в 16 субъектах РФ в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 гигаватта, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал/час. По состоянию на 2021 год 39,59% капитала компании косвенно контролировал Виктор Вексельберг. Остальные доли были у миноритарных акционеров. Актуальный состав акционеров не раскрывается.
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