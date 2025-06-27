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"Русал" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
"Русал" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года - РИА Новости, 27.06.2025
"Русал" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T03:40:00+03:00
2025-06-27T03:40:00+03:00
2025-06-27T03:40:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания. "Не распределять прибыль … по результатам 2024 года, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года", - говорится в сообщении на Гонконгской бирже. За данную формулировку проголосовали 62,747%, против - 32,72%. В последний раз "Русал" выплачивал дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию. Дивидендная политика "Русала" предполагает, что дивиденды начисляются в размере 15% от ковенантной (скорректированной) EBITDA при условии соблюдения требований кредитных соглашений и прочих ограничений группы, а также финансовой ликвидности компании. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore. Чистая прибыль компании по МСФО по итогам 2024 года выросла в 2,8 раза - до 803 миллионов долларов.
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экономика, китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, русал, glencore international
Экономика, Китай, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Русал, Glencore International
"Русал" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры "Русала" приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года