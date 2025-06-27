https://ria.ru/20250627/rusal-2025698738.html

"Русал" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

"Русал" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года - РИА Новости, 27.06.2025

"Русал" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T03:40:00+03:00

2025-06-27T03:40:00+03:00

2025-06-27T03:40:00+03:00

экономика

китай

олег дерипаска

виктор вексельберг

русал

glencore international

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания. "Не распределять прибыль … по результатам 2024 года, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года", - говорится в сообщении на Гонконгской бирже. За данную формулировку проголосовали 62,747%, против - 32,72%. В последний раз "Русал" выплачивал дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию. Дивидендная политика "Русала" предполагает, что дивиденды начисляются в размере 15% от ковенантной (скорректированной) EBITDA при условии соблюдения требований кредитных соглашений и прочих ограничений группы, а также финансовой ликвидности компании. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore. Чистая прибыль компании по МСФО по итогам 2024 года выросла в 2,8 раза - до 803 миллионов долларов.

https://ria.ru/20250522/nornikel-2018530367.html

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экономика, китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, русал, glencore international