11:01 01.11.2022 (обновлено: 15:40 01.11.2022)
Российские миллиардеры с начала года потеряли 83,4 миллиарда долларов
Богатейшие российские миллиардеры с начала года потеряли 83,4 миллиарда долларов
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России, входящих сейчас в рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI), упало с начала года на 83,4 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости.
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан РФ. Их общее состояние на 1 ноября составляет 299,63 миллиарда долларов.
Самый богатый из них - один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, который с начала года уменьшил состояние на 1,08 миллиарда долларов - до 29,8 миллиарда. Заметно сократилось состояние совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, который все еще занимает второе место в рейтинге, - на 8 миллиардов долларов, до 27,4 миллиарда. Третье место занимает Алексей Мордашов, состояние которого сократилось на 7,78 миллиарда долларов - до 21,1 миллиарда.
На четвертом месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который с начала года потерял 7,8 миллиарда долларов (состояние оценивается в 20,2 миллиарда). На пятую позицию перешел совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (вышел из совета директоров и сложил полномочия президента компании) с 19,9 миллиарда. В рейтинге Блумберг оценивает его потери с начала года как 1,86 миллиарда, но указывает в карточке бизнесмена, что в апреле разово пересчитал его состояние, учтя всю долю в "Лукойле" по котировкам на Московской бирже, вследствие чего оно выросло на 12 миллиардов.
Шестое место занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние с начала года сократилось на 3,38 миллиарда долларов и сейчас оценивается в 17,9 миллиарда.
Седьмым в списке стал совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние с начала года уменьшилось на 8,35 миллиарда долларов и составляет 14,1 миллиарда. На восьмом месте находится бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта, подпав под санкции ЕС) - его состояние уменьшилось на 3,88 миллиарда долларов, до 13,6 миллиарда.
Девятое место занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние сократилось с начала года на 816 миллионов долларов, до 13,2 миллиарда. Десятку лидеров замыкает основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние уменьшилось на 2,81 миллиарда долларов и составило 11,1 миллиарда.
Если смотреть оценки изменения состояния, которые приводятся в рейтинге, то наибольшие потери с начала года у основного владельца "Реновы" Виктора Вексельберга - 11,2 миллиарда долларов. Однако Блумберг уточняет, что в сентябре обновил расчет и учел денежный портфель бизнесмена в рублях вместо долларов, вследствие чего его состояние снизилось на 6 миллиардов долларов. Оно теперь оценивается в 7,32 миллиарда долларов, что ставит Вексельберга на 18-е место среди богатейших российских миллиардеров.