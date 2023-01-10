https://ria.ru/20230110/milliardery-1843890919.html

Мордашов возглавил список самых обедневших за год российских миллиардеров

Мордашов возглавил список самых обедневших за год российских миллиардеров - РИА Новости, 10.01.2023

Мордашов возглавил список самых обедневших за год российских миллиардеров

Состояние Алексея Мордашова, основного бенефициара "Северстали", из-за западных санкций сократилось за год на 11,1 миллиарда долларов - до 18,4 миллиарда, в... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:02

2023-01-10T14:02

2023-01-10T14:02

экономика

алексей мордашов

татьяна бакальчук

олег тиньков

forbes

владимир потанин

роман абрамович

вагит алекперов

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Состояние Алексея Мордашова, основного бенефициара "Северстали", из-за западных санкций сократилось за год на 11,1 миллиарда долларов - до 18,4 миллиарда, в результате бизнесмен возглавил список десяти самых обедневших в прошлом году российских миллиардеров по версии журнала Forbes. Второе место по размеру потерь занимает Татьяна Бакальчук (минус 8,3 миллиарда долларов). Состояние основательницы маркетплейса Wildberries сократилось почти вдвое, до 4,7 миллиарда. Третье место (минус 5,9 миллиарда долларов, до 870 миллионов) занимает основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков, который продал свой пакет акций в размере 35,1% в группе "Тинькофф" (TCS Group) Владимиру Потанину, по оценке Forbes, не дороже чем за 260 миллионов долларов. Четвертое место занимает Роман Абрамович, который владеет пакетом акций Evraz (28,7%), оценка его состояния за год уменьшилась на 5,6 миллиарда долларов (до 8,7 миллиарда) из-за введения западных санкций. Вагит Алекперов, основатель и совладелец "Лукойла", покинувший пост президента компании из-за санкций, занимает пятое место в рейтинге с потерями за год в 5,1 миллиарда долларов (до 21 миллиарда). Бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун и его семья занимают шестое место в рейтинге из-за потерь за год в 4,2 миллиарда долларов (до 7,5 миллиарда). Седьмое место занимает Виктор Вексельберг, который с 2018 года находится под американскими санкциями. В 2022 году его состояние продолжило сокращаться, потери составили 4,1 миллиарда долларов (снижение до 5,2 миллиарда). Восьмое место занимает Геннадий Тимченко с потерями в 3,97 миллиарда долларов (до 20,8 миллиарда), издание отмечает падение акций "Новатэка" на 38% - миллиардеру принадлежит около 23,5% в газовом гиганте. Леонид Михельсон с потерями в 3,3 миллиарда долларов (до 24,4 миллиарда) занимает девятое место. Десятая строчка рейтинга принадлежит Игорю Алтушкину, потерявшему за год 2,8 миллиарда долларов (до 3,4 миллиарда) из-за обвала российского фондового рынка, сказавшегося на оценке "Русской медной компании". "Западные санкции заставили многих из них спасать свои многомиллиардные империи, а обвал фондового рынка снизил оценки состояний. По оценке Forbes, за год обеднели 68 российских предпринимателей, чье состояние в декабре 2022 превышало 1 миллиард долларов", - отмечает журнал. В рейтинге Forbes 2021 года было 123 российских миллиардера, спустя год их количество сократилось до 88 человек.

https://ria.ru/20230110/aktivy-1843874803.html

https://ria.ru/20230110/deripaska-1843883335.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, алексей мордашов, татьяна бакальчук, олег тиньков, forbes, владимир потанин, роман абрамович, вагит алекперов, леонид федун, виктор вексельберг, геннадий тимченко, леонид михельсон