17:25 03.04.2026
Новым председателем попечительского совета Сколтеха стал Игорь Шувалов
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Новым председателем попечительского совета Сколтеха стал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, сменив председателя совета директоров ГК "Ренова" Виктора Вексельберга, следует из сообщения пресс-службы госкорпорации.
"На заседании попечительского совета и собрании учредителей Сколковского института науки и технологий назначен новый председатель попечительского совета Сколтеха. Им стал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что его заместителем назначен Виктор Вексельберг. Ранее он занимал пост председателя попечительского совета Сколтеха.
Также утвержден новый ректор института - академик РАН Юлия Горбунова, ранее возглавлявшая факультет фундаментальной физико-химической инженерии МГУ имени М. В. Ломоносова, говорится в пресс-релизе.
"Сколтех – уникальный институт в контуре группы ВЭБ. Задел для будущего научно-технологического развития создается именно здесь. В текущем стратегическом цикле до 2030 года мы обновляем его видение", - приводятся в пресс-релизе слова Шувалова.
Под руководством Горбуновой Сколтеху предстоит трансформация образовательной модели и более тесная интеграция в повестку достижения технологического лидерства страны, добавил он.
"В числе ключевых задач - работа по приоритетным технологическим направлениям, координация с институтами РАН и ведущими университетами для решения задач, важных для страны, а также создание лабораторий с мировыми вузами-партнёрами", - приводятся в сообщении слова Горбуновой.
Сколтех - негосударственный исследовательский институт, основанный в 2011 году. Входит в группу ВЭБ.РФ. Готовит магистров и аспирантов технологических специальностей, ведет прикладные исследования в интересах российской промышленности, способствует трансформации существующих и созданию новых высокотехнологичных рынков.
