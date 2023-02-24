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Минюст США подал иск о конфискации собственности бизнесмена Вексельберга - РИА Новости, 24.02.2023
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Минюст США подал иск о конфискации собственности бизнесмена Вексельберга
Минюст США подал иск о конфискации собственности бизнесмена Вексельберга - РИА Новости, 24.02.2023
Минюст США подал иск о конфискации собственности бизнесмена Вексельберга
Минюст США подал иск о конфискации шести объектов недвижимости находящегося под санкциями США российского предпринимателя Виктора Вексельберга на сумму 75... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:15
2023-02-24T18:30
сша
в мире
нью-йорк (город)
флорида
виктор вексельберг
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Минюст США подал иск о конфискации шести объектов недвижимости находящегося под санкциями США российского предпринимателя Виктора Вексельберга на сумму 75 миллионов долларов, сообщило ведомство в пятницу.Согласно сообщению, опубликованному на сайте минюста, "гражданский иск о конфискации имущества касается шести объектов недвижимости в &lt;...&gt; общей стоимостью около 75 миллионов долларов". "Иск предполагает, что недвижимость принадлежит российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, является следствием нарушения санкций и вовлечена в международные схемы отмывания средств, в которых участвовал в том числе Владимир Воронченко, которому были предъявлены обвинения 7 февраля 2023 года", - говорится в заявлении минюста.В сообщении приводятся адреса четырех из заявленных к конфискации объектов недвижимости в Нью-Йорке, штатах Нью-Йорк и Флорида.Воронченко в США называют близким другом и партнером Вексельберга, который "направлял миллионы долларов в США" вопреки введенным в 2018 года санкциям в отношении предпринимателя.В минюсте заявили, что иск о конфискации должен стать "убедительным сигналом всем тем, кто нарушает санкции и вовлечен в отмывание средств о том, что США будут использовать все имеющиеся инструменты для лишения их преступных доходов и передачи этих средств в соответствии с международным правом союзникам на Украине".Как напоминают в минюсте, Воронченко пытались вызвать для дачи показаний в Флориде в мае прошлого года, но он покинул США и через ОАЭ выехал в Россию.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854169631.html
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сша
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сша, в мире, нью-йорк (город), флорида, виктор вексельберг
США, В мире, Нью-Йорк (город), Флорида, Виктор Вексельберг
18:15 24.02.2023 (обновлено: 18:30 24.02.2023)
 
Минюст США подал иск о конфискации собственности бизнесмена Вексельберга

Минюст США подал иск о конфискации собственности российского бизнесмена Вексельберга

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель попечительского совета Сколковского института науки и технологий Виктор Вексельберг
Председатель попечительского совета Сколковского института науки и технологий Виктор Вексельберг - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель попечительского совета Сколковского института науки и технологий Виктор Вексельберг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Минюст США подал иск о конфискации шести объектов недвижимости находящегося под санкциями США российского предпринимателя Виктора Вексельберга на сумму 75 миллионов долларов, сообщило ведомство в пятницу.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте минюста, "гражданский иск о конфискации имущества касается шести объектов недвижимости в <...> общей стоимостью около 75 миллионов долларов". "Иск предполагает, что недвижимость принадлежит российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, является следствием нарушения санкций и вовлечена в международные схемы отмывания средств, в которых участвовал в том числе Владимир Воронченко, которому были предъявлены обвинения 7 февраля 2023 года", - говорится в заявлении минюста.
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В сообщении приводятся адреса четырех из заявленных к конфискации объектов недвижимости в Нью-Йорке, штатах Нью-Йорк и Флорида.
Воронченко в США называют близким другом и партнером Вексельберга, который "направлял миллионы долларов в США" вопреки введенным в 2018 года санкциям в отношении предпринимателя.
В минюсте заявили, что иск о конфискации должен стать "убедительным сигналом всем тем, кто нарушает санкции и вовлечен в отмывание средств о том, что США будут использовать все имеющиеся инструменты для лишения их преступных доходов и передачи этих средств в соответствии с международным правом союзникам на Украине".
Как напоминают в минюсте, Воронченко пытались вызвать для дачи показаний в Флориде в мае прошлого года, но он покинул США и через ОАЭ выехал в Россию.
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