https://ria.ru/20230224/isk-1854170760.html

Минюст США подал иск о конфискации собственности бизнесмена Вексельберга

Минюст США подал иск о конфискации собственности бизнесмена Вексельберга - РИА Новости, 24.02.2023

Минюст США подал иск о конфискации собственности бизнесмена Вексельберга

Минюст США подал иск о конфискации шести объектов недвижимости находящегося под санкциями США российского предпринимателя Виктора Вексельберга на сумму 75... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T18:15

2023-02-24T18:15

2023-02-24T18:30

сша

в мире

нью-йорк (город)

флорида

виктор вексельберг

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Минюст США подал иск о конфискации шести объектов недвижимости находящегося под санкциями США российского предпринимателя Виктора Вексельберга на сумму 75 миллионов долларов, сообщило ведомство в пятницу.Согласно сообщению, опубликованному на сайте минюста, "гражданский иск о конфискации имущества касается шести объектов недвижимости в <...> общей стоимостью около 75 миллионов долларов". "Иск предполагает, что недвижимость принадлежит российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, является следствием нарушения санкций и вовлечена в международные схемы отмывания средств, в которых участвовал в том числе Владимир Воронченко, которому были предъявлены обвинения 7 февраля 2023 года", - говорится в заявлении минюста.В сообщении приводятся адреса четырех из заявленных к конфискации объектов недвижимости в Нью-Йорке, штатах Нью-Йорк и Флорида.Воронченко в США называют близким другом и партнером Вексельберга, который "направлял миллионы долларов в США" вопреки введенным в 2018 года санкциям в отношении предпринимателя.В минюсте заявили, что иск о конфискации должен стать "убедительным сигналом всем тем, кто нарушает санкции и вовлечен в отмывание средств о том, что США будут использовать все имеющиеся инструменты для лишения их преступных доходов и передачи этих средств в соответствии с международным правом союзникам на Украине".Как напоминают в минюсте, Воронченко пытались вызвать для дачи показаний в Флориде в мае прошлого года, но он покинул США и через ОАЭ выехал в Россию.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854169631.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854168853.html

сша

нью-йорк (город)

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сша, в мире, нью-йорк (город), флорида, виктор вексельберг