https://ria.ru/20230120/yakhta-1846401903.html

Власти США выдали ордер на арест россиянина за сокрытие яхты Вексельберга

Власти США выдали ордер на арест россиянина за сокрытие яхты Вексельберга - РИА Новости, 20.01.2023

Власти США выдали ордер на арест россиянина за сокрытие яхты Вексельберга

Власти США предъявили обвинения россиянину Владиславу Осипову в попытке вывести из-под санкций яхту предпринимателя Виктора Вексельберга и выписали ордер на его РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T23:22

2023-01-20T23:22

2023-01-20T23:32

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Власти США предъявили обвинения россиянину Владиславу Осипову в попытке вывести из-под санкций яхту предпринимателя Виктора Вексельберга и выписали ордер на его арест, сообщило американское министерство юстиции.Следствие утверждает, что Осипов совместно с британцем Ричардом Мастерсом пытались скрыть принадлежность яхты "Танго" Вексельбергу, в отношении которого действуют американские санкции, и обеспечить ее эксплуатацию через компании и финансовую систему США.Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана властей США, нарушении санкционного режима и отмывании денег.Испанская полиция в четверг арестовала Мастерса, которому предстоит экстрадиция в США. В отношении Осипова, который также имеет гражданство Швейцарии, выписан ордер на арест. В материалах дела говорится, что он работал на высоких должностях в различных компаниях Вексельберга.Яхта "Танго", стоимость которой оценивается в 90 миллионов долларов, была в апреле задержана в Испании по американскому запросу.

https://ria.ru/20230120/yakhta-1846343719.html

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