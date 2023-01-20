https://ria.ru/20230120/yakhta-1846401903.html
Власти США выдали ордер на арест россиянина за сокрытие яхты Вексельберга
Власти США выдали ордер на арест россиянина за сокрытие яхты Вексельберга - РИА Новости, 20.01.2023
Власти США выдали ордер на арест россиянина за сокрытие яхты Вексельберга
Власти США предъявили обвинения россиянину Владиславу Осипову в попытке вывести из-под санкций яхту предпринимателя Виктора Вексельберга и выписали ордер на его РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T23:22
2023-01-20T23:22
2023-01-20T23:32
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виктор вексельберг
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Власти США предъявили обвинения россиянину Владиславу Осипову в попытке вывести из-под санкций яхту предпринимателя Виктора Вексельберга и выписали ордер на его арест, сообщило американское министерство юстиции.Следствие утверждает, что Осипов совместно с британцем Ричардом Мастерсом пытались скрыть принадлежность яхты "Танго" Вексельбергу, в отношении которого действуют американские санкции, и обеспечить ее эксплуатацию через компании и финансовую систему США.Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана властей США, нарушении санкционного режима и отмывании денег.Испанская полиция в четверг арестовала Мастерса, которому предстоит экстрадиция в США. В отношении Осипова, который также имеет гражданство Швейцарии, выписан ордер на арест. В материалах дела говорится, что он работал на высоких должностях в различных компаниях Вексельберга.Яхта "Танго", стоимость которой оценивается в 90 миллионов долларов, была в апреле задержана в Испании по американскому запросу.
https://ria.ru/20230120/yakhta-1846343719.html
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сша, в мире, виктор вексельберг, испания, швейцария
США, В мире, Виктор Вексельберг, Испания, Швейцария
23:22 20.01.2023 (обновлено: 23:32 20.01.2023)
Власти США выдали ордер на арест россиянина за сокрытие яхты Вексельберга
Власти США выдали ордер на арест россиянина Осипова за сокрытие яхты Вексельберга