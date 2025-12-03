"Русал" не будет выплачивать дивиденды за девять месяцев в 2025 году

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам девяти месяцев текущего года, сообщила компания.

"Не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года", - говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже

Доля акционеров, проголосовавших против распределения дивидендов, составила примерно 62,83%, а тех, кто выступил за выплату - около 32,6%.

В конце октября "Суал", крупнейший миноритарный акционер " Русала ", направил письмо-требование о созыве внеочередного собрания акционеров "Русала" для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов за девять месяцев текущего года. Оно было назначено на 3 декабря. В ноябре совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за данный период.

В последний раз "Русал" выплачивал дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию.

Дивидендная политика "Русала" предполагает, что дивиденды начисляются в размере 15% от ковенантной (скорректированной) EBITDA при условии соблюдения требований кредитных соглашений и прочих ограничений группы, а также финансовой ликвидности компании.