https://ria.ru/20250127/osventsim-1995672669.html

ФЕОР провела церемонию, посвященную 80-летию освобождения Освенцима

ФЕОР провела церемонию, посвященную 80-летию освобождения Освенцима - РИА Новости, 27.01.2025

ФЕОР провела церемонию, посвященную 80-летию освобождения Освенцима

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) в Международный день памяти жертв Холокоста провела в московском Еврейском музее и центре толерантности ежегодную... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T11:58:00+03:00

2025-01-27T11:58:00+03:00

2025-01-27T21:21:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) в Международный день памяти жертв Холокоста провела в московском Еврейском музее и центре толерантности ежегодную церемонию, посвященную 80-летию освобождения лагеря Аушвиц, передает корреспондент РИА Новости. В ходе церемонии цветы к Памятнику героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто возложили посол Израиля в России Симона Гальперин, посол Израиля в России Симона Гальперин, посол США в РФ Линн Трейси, сооснователь Еврейского музея и центра толерантности, председатель совета директоров "Ренова" Виктор Вексельберг, главный раввин России Берл Лазар, послы Германии, Великобритании, Италии, Польши, Кипра и другие.После этого прошел показ документального фильма о нацистских лагерях и гетто. Также состоялась поминальная молитва и зажжение свечей. Молитву прочитал Лазар.Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия. В России с 15 по 31 января проходит ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста" — комплекс из более чем 500 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста. В этом году "Неделя памяти" включена в официальную программу празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организатор "Недели памяти" — Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и Центра "Холокост".

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html

https://ria.ru/20250127/katastrofa-1995374201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, израиль, освенцим, виктор вексельберг, берл лазар, ренова, юнеско, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне