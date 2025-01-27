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ФЕОР провела церемонию, посвященную 80-летию освобождения Освенцима - РИА Новости, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:58 27.01.2025 (обновлено: 21:21 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995672669.html
ФЕОР провела церемонию, посвященную 80-летию освобождения Освенцима
ФЕОР провела церемонию, посвященную 80-летию освобождения Освенцима - РИА Новости, 27.01.2025
ФЕОР провела церемонию, посвященную 80-летию освобождения Освенцима
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) в Международный день памяти жертв Холокоста провела в московском Еврейском музее и центре толерантности ежегодную... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:58:00+03:00
2025-01-27T21:21:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) в Международный день памяти жертв Холокоста провела в московском Еврейском музее и центре толерантности ежегодную церемонию, посвященную 80-летию освобождения лагеря Аушвиц, передает корреспондент РИА Новости. В ходе церемонии цветы к Памятнику героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто возложили посол Израиля в России Симона Гальперин, посол Израиля в России Симона Гальперин, посол США в РФ Линн Трейси, сооснователь Еврейского музея и центра толерантности, председатель совета директоров "Ренова" Виктор Вексельберг, главный раввин России Берл Лазар, послы Германии, Великобритании, Италии, Польши, Кипра и другие.После этого прошел показ документального фильма о нацистских лагерях и гетто. Также состоялась поминальная молитва и зажжение свечей. Молитву прочитал Лазар.Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия. В России с 15 по 31 января проходит ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста" — комплекс из более чем 500 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста. В этом году "Неделя памяти" включена в официальную программу празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организатор "Недели памяти" — Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и Центра "Холокост".
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html
https://ria.ru/20250127/katastrofa-1995374201.html
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россия, израиль, освенцим, виктор вексельберг, берл лазар, ренова, юнеско, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Израиль, Освенцим, Виктор Вексельберг, Берл Лазар, Ренова, ЮНЕСКО, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
ФЕОР провела церемонию, посвященную 80-летию освобождения Освенцима

В Москве Федерация еврейских общин РФ отметила 80-летие освобождения Освенцима

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПосол Израиля Симона Гальперин у мемориала героям сопротивления в концлагерях и гетто на территории Еврейского музея
Посол Израиля Симона Гальперин у мемориала героям сопротивления в концлагерях и гетто на территории Еврейского музея - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Посол Израиля Симона Гальперин у мемориала героям сопротивления в концлагерях и гетто на территории Еврейского музея
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) в Международный день памяти жертв Холокоста провела в московском Еврейском музее и центре толерантности ежегодную церемонию, посвященную 80-летию освобождения лагеря Аушвиц, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе церемонии цветы к Памятнику героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто возложили посол Израиля в России Симона Гальперин, посол Израиля в России Симона Гальперин, посол США в РФ Линн Трейси, сооснователь Еврейского музея и центра толерантности, председатель совета директоров "Ренова" Виктор Вексельберг, главный раввин России Берл Лазар, послы Германии, Великобритании, Италии, Польши, Кипра и другие.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Италии Чечилия Пиччони у мемориала героям сопротивления в концлагерях и гетто на территории Еврейского музея и центра толерантности
Чрезвычайный и полномочный посол Италии Чечилия Пиччони у мемориала героям сопротивления в концлагерях и гетто на территории Еврейского музея и центра толерантности - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Чрезвычайный и полномочный посол Италии Чечилия Пиччони у мемориала героям сопротивления в концлагерях и гетто на территории Еврейского музея и центра толерантности
После этого прошел показ документального фильма о нацистских лагерях и гетто. Также состоялась поминальная молитва и зажжение свечей. Молитву прочитал Лазар.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Медведь у ворот: 80 лет назад Красная армия освободила Освенцим
Вчера, 08:00
В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия.
В России с 15 по 31 января проходит ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста" — комплекс из более чем 500 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста. В этом году "Неделя памяти" включена в официальную программу празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организатор "Недели памяти" — Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и Центра "Холокост".
Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной Армии в январе 1945 года - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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