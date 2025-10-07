Польша наложила санкции на якобы связанные с Россией компании

ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости. Польша внесла в национальный санкционный список две очередные якобы связанные с Россией компании.

Речь идет о фирмах Steeltrade и Omni Grp.

Первая из них занимается оптовой торговлей металлическими изделиями, гидравлическим и отопительным оборудованием. В обосновании наложения санкций утверждается, что эта фирма "косвенно участвует в поставках в Российскую Федерацию металлопродукции, стальных изделий и деталей машин".

Вторая фирма занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами и, по мнению польской стороны, также "косвенно участвует в поставках в Российскую Федерацию металлопродукции, стальных изделий и частей машин".

Польские санкции предусматривают заморозку финансовых активов и имущества этих фирм, исключение их возможности участия в тендерах, а в случае с предпринимателями - запрет въезда на территорию Польши.