https://ria.ru/20250516/dividendy-2017249123.html

Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды

Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды - РИА Новости, 16.05.2025

Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды

Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, годовое общее собрание акционеров запланировано на 26 июня,... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T03:37:00+03:00

2025-05-16T03:37:00+03:00

2025-05-16T04:25:00+03:00

экономика

русал

китай

олег дерипаска

виктор вексельберг

glencore international

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, годовое общее собрание акционеров запланировано на 26 июня, следует из сообщения компании на Гонконгской бирже."На заседании совета директоров, состоявшемся 15 мая 2025 года, совет директоров принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров, которое состоится 26 июня 2025 года (с датой фиксации реестра акционеров 3 июня 2025 года для определения права лиц на участие в годовом общем собрании акционеров), не распределять прибыль компании по результатам 2024 года, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года компании", - говорится в сообщении.В последний раз "Русал" выплачивал дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию.Согласно дивидендной политике "Русала", совет директоров при вынесении рекомендаций по дивидендам исходит из следующего подхода: размер дивидендов, подлежащих выплате, в размере 15% от скорректированной EBITDA при условии соблюдения требований кредитных соглашений и прочих ограничений группы, а также финансовой ликвидности компании.В апреле "Русал" сообщил о проведении внеочередного собрания акционеров компании 2 июня в очно-заочной форме по предоставлению документов, связанных с дивидендами, начиная с 2015 года, одному из акционеров - "Суалу".Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore. Чистая прибыль по МСФО по итогам 2024 года выросла в 2,8 раза, до 803 миллионов долларов.

https://realty.ria.ru/20250429/dividendy-2014041465.html

https://ria.ru/20250410/delimobil-2010543971.html

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экономика, русал, китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, glencore international