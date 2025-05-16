Рейтинг@Mail.ru
Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 16.05.2025 (обновлено: 04:25 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/dividendy-2017249123.html
Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды - РИА Новости, 16.05.2025
Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, годовое общее собрание акционеров запланировано на 26 июня,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T03:37:00+03:00
2025-05-16T04:25:00+03:00
экономика
русал
китай
олег дерипаска
виктор вексельберг
glencore international
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151839/53/1518395388_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75efdb20240e9dad713c7bcdfbb86ca7.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, годовое общее собрание акционеров запланировано на 26 июня, следует из сообщения компании на Гонконгской бирже."На заседании совета директоров, состоявшемся 15 мая 2025 года, совет директоров принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров, которое состоится 26 июня 2025 года (с датой фиксации реестра акционеров 3 июня 2025 года для определения права лиц на участие в годовом общем собрании акционеров), не распределять прибыль компании по результатам 2024 года, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года компании", - говорится в сообщении.В последний раз "Русал" выплачивал дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию.Согласно дивидендной политике "Русала", совет директоров при вынесении рекомендаций по дивидендам исходит из следующего подхода: размер дивидендов, подлежащих выплате, в размере 15% от скорректированной EBITDA при условии соблюдения требований кредитных соглашений и прочих ограничений группы, а также финансовой ликвидности компании.В апреле "Русал" сообщил о проведении внеочередного собрания акционеров компании 2 июня в очно-заочной форме по предоставлению документов, связанных с дивидендами, начиная с 2015 года, одному из акционеров - "Суалу".Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore. Чистая прибыль по МСФО по итогам 2024 года выросла в 2,8 раза, до 803 миллионов долларов.
https://realty.ria.ru/20250429/dividendy-2014041465.html
https://ria.ru/20250410/delimobil-2010543971.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151839/53/1518395388_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03ed8b260ad79e4c887d6ed44b32322d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, русал, китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, glencore international
Экономика, Русал, Китай, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Glencore International
Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды

"Русал" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВывеска Управляющей компании "РУСАЛ"
Вывеска Управляющей компании РУСАЛ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Вывеска Управляющей компании "РУСАЛ". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, годовое общее собрание акционеров запланировано на 26 июня, следует из сообщения компании на Гонконгской бирже.
"На заседании совета директоров, состоявшемся 15 мая 2025 года, совет директоров принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров, которое состоится 26 июня 2025 года (с датой фиксации реестра акционеров 3 июня 2025 года для определения права лиц на участие в годовом общем собрании акционеров), не распределять прибыль компании по результатам 2024 года, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года компании", - говорится в сообщении.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
"Всеинструменты.ру" распределит дивиденды до конца года
29 апреля, 13:12
В последний раз "Русал" выплачивал дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию.
Согласно дивидендной политике "Русала", совет директоров при вынесении рекомендаций по дивидендам исходит из следующего подхода: размер дивидендов, подлежащих выплате, в размере 15% от скорректированной EBITDA при условии соблюдения требований кредитных соглашений и прочих ограничений группы, а также финансовой ликвидности компании.
В апреле "Русал" сообщил о проведении внеочередного собрания акционеров компании 2 июня в очно-заочной форме по предоставлению документов, связанных с дивидендами, начиная с 2015 года, одному из акционеров - "Суалу".
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore. Чистая прибыль по МСФО по итогам 2024 года выросла в 2,8 раза, до 803 миллионов долларов.
Автомобили каршеринговой компании Делимобиль - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В "Делимобиле" могут не выплатить дивиденды за 2024 год
10 апреля, 17:37
 
ЭкономикаРусалКитайОлег ДерипаскаВиктор ВексельбергGlencore International
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала