Биография Леонида Маркелова

Леонид Игоревич Маркелов родился 25 июня 1963 года в Москве.

В 1986 году окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР. Кандидат философских наук.

С 1986 года по 1992 год проходил службу в военной прокуратуре на территории Республики Марий Эл на различных прокурорско-следственных должностях — следователь, старший следователь, помощник военного прокурора военной части.

После увольнения из армии в 1992 году работал адвокатом.

В 1995 году избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации. С 1995 года по 1997 год являлся заместителем председателя комитета Госдумы по науке и образованию, с 1997 года по 2000 год — член комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам.

В январе 2001 года Леонид Маркелов впервые был избран президентом Республики Марий Эл.

19 декабря 2004 года был переизбран на второй срок. Одержал победу в первом туре выборов, набрав 56,86% голосов избирателей.

29 декабря 2009 года президент РФ внес на рассмотрение Государственного собрания Республики Марий Эл кандидатуру Маркелова для наделения его полномочиями президента республики на третий срок. 15 января 2010 года Леонид Маркелов принял присягу и официально вступил в должность.

14 января 2015 года, в связи с истечением срока полномочий, указом президента РФ Леонид Маркелов был назначен временно исполняющим обязанности главы региона.

13 сентября 2015 года на выборах Главы Республики Марий Эл Леонид Маркелов был избран на четвертый срок. За него проголосовали 50,76% избирателей.

Маркелов награжден орденами Дружбы (2004), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010), медалями, знаками отличия Русской Православной Церкви, российских министерств и ведомств.

Декларированный доход Леонида Маркелова за 2015 год составил более 3,1 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников