https://ria.ru/20210215/markelov-1597489919.html

Суд признал экс-главу Марий Эл Маркелова виновным в получении взятки

Суд признал экс-главу Марий Эл Маркелова виновным в получении взятки

Нижегородский районный суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T10:38

2021-02-15T10:38

2021-02-15T11:18

дело экс-главы марий эл маркелова

республика марий эл

леонид маркелов

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Нижегородский районный суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Также его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия.С апреля 2019-го слушания проходят в Нижегородском районном суде: обвинение просило перенести их из Йошкар-Олы, чтобы подсудимый не мог воспользоваться связями в республике.Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год, в апреле 2017-го его задержали.Следствие считает, что он получил через доверенное лицо Наталью Кожанову более 235 миллионов рублей от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша. Это стало вознаграждением за передачу компании пяти миллиардов рублей из денег, выделенных государством на развитие местного сельского хозяйства.Суд конфисковал у Маркелова торговый центр, 16 автомобилей, золотые слитки и другое имущество — всего на 2,2 миллиарда рублей. Прокурор запросил 17 лет колонии строгого режима, штраф в 235 миллионов рублей и лишение права занимать руководящие должности в течение трех лет.Бывший глава республики вину не признает.

https://ria.ru/20210215/markelov-1596143133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело экс-главы марий эл маркелова, республика марий эл, леонид маркелов, происшествия