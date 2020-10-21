https://ria.ru/20201021/markelov-1580841802.html

Генпрокуратура предъявила новый иск к экс-главе Марий Эл Маркелову

Генпрокуратура РФ предъявила новый иск к обвиняемому во взяточничестве экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, потребовав изъять имущество на 111 миллионов... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:37

2020-10-21T15:37

2020-10-21T16:19

йошкар-ола

россия

дело экс-главы марий эл маркелова

леонид маркелов

генеральная прокуратура рф

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ предъявила новый иск к обвиняемому во взяточничестве экс-главе Марий Эл <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Markelov/" target="_blank" data-auto="true">Леониду Маркелову</a>, потребовав изъять имущество на 111 миллионов рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По информации Генпрокуратуры, в ходе проверки у Маркелова и подконтрольной ему организации обнаружено имущество в <a href="http://ria.ru/location_JJoshkar_Ola/" target="_blank" data-auto="true">Йошкар-Оле</a> – здание игрового развлекательного центра стоимостью свыше 111 миллионов рублей.Ранее суд <a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновска</a> постановил изъять имущество Маркелова на 374,8 миллиона рублей, а до этого - обратить в доход государства активы на 2,2 миллиарда.Слушания по делу Маркелова проходят в Нижегородском районном суде с апреля 2019 года. Также на скамье подсудимых - его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, предприниматель Наталья Кожанова. Они обвиняются в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, незаконном обороте оружия и посредничестве во взяточничестве. Все - арестованы.Следствие считает, что Маркелов, занимая пост главы региона, получил через Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при выплате господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Долгушева же предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, впоследствии объявленного в розыск.Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. Был задержан в апреле 2017-го.

https://ria.ru/20200326/1569180212.html

https://ria.ru/20200930/arest-1577996763.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йошкар-ола, россия, дело экс-главы марий эл маркелова, леонид маркелов, генеральная прокуратура рф, происшествия