https://ria.ru/20210215/markelov-1596143133.html

Дело бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова

Дело бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова

Леонид Маркелов возглавлял республику Марий Эл с 17 января 2001 года по 6 апреля 2017 года. Он подал в отставку по собственному желанию и был освобожден от... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T01:35

2021-02-15T01:35

2021-02-15T01:35

россия

леонид маркелов

справки

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Леонид Маркелов возглавлял республику Марий Эл с 17 января 2001 года по 6 апреля 2017 года. Он подал в отставку по собственному желанию и был освобожден от должности. 13 апреля 2017 года он был задержан в Йошкар-Оле. В отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взяток. Леонида Маркелова этапировали в Москву. 14 апреля Басманный суд столицы арестовал бывшего главу Марий Эл. В последующем суд неоднократно продлевал Маркелову срок содержания под стражей, в последний раз – до 2 марта 2021 года. В конце декабря 2018 года Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование уголовного дела. Помимо Маркелова, фигурантами дела также являются его заместитель Ираида Долгушева и генеральный директор ООО "Телекомпания 12 регион" Наталья Кожанова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), частью 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. По данным обвинения, с декабря 2014 года по октябрь 2016 года глава Марий Эл Леонид Маркелов "из корыстной заинтересованности" лоббировал интересы птицефабрики "Акашевская", рассчитывая получить взятку от ее директора Николая Криваша. Птицефабрика получала из федерального и республиканского бюджетов крупные субсидии на оплату части процентной ставки по инвестиционным кредитам. Господдержка за три года составила почти пять миллиардов рублей. Обвинение полагает, что птицефабрика "Акашевская" получала из бюджета компенсации больше всех других сельхозпредприятий Марий Эл, потому что Николай Криваш передал Леониду Маркелову через посредника взятку в размере 235,2 миллиона под видом "фиктивной сделки". Векселями на эту сумму в 2015 году Наталья Савченко, деловой партнер Криваша, расплатилась с женой отца губернатора Татьяной Маркеловой за покупку у нее акций ОАО "Тепличное". Затем векселя по договору беспроцентного займа были переданы ООО "Телекомпания 12 регион" (контролировалась Татьяной Маркеловой), директор которой Наталья Кожанова предъявила их к оплате в отделения Сбербанка. Полученными средствами Леонид Маркелов "распорядился по своему усмотрению". Таким образом, бывшему главе Марий Эл инкриминировали получение должностной взятки в особо крупном размере, а Наталью Кожанову, которая по доверенности от Татьяны Маркеловой составляла договор купли-продажи акций "Тепличного" и оформляла сделку, обвинили в посредничестве при передаче взятки.Третьим обвиняемым стала бывший министр сельского хозяйства республики Ираида Долгушева. Как следовало из обвинительного заключения, по указанию Леонида Маркелова ее подчиненные на бланках марийского минсельхоза готовили для Николая Криваша официальные справки о суммах госсубсидий, полагающихся его птицефабрике. Затем эти справки, в которые, по версии следствия, вносились недостоверные данные, предоставлялись в Россельхозбанк для получения льготных инвесткредитов.Леониду Маркелову, помимо взятки, предъявили два обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. Одно по эпизоду с господдержкой птицефабрики "Акашевская", второе связано с наймом нескольких личных охранников, которые в 2013–2017 годах получали плату из бюджета Марий Эл, будучи трудоустроенными как специалисты и консультанты секретариата. Также бывшему главе республики инкриминировали незаконное хранение боеприпасов. В апреле 2017 года при обыске в пятикомнатной квартире были найдены патроны от разного стрелкового оружия.3 апреля 2019 года материалы уголовного дела в отношении бывшего главы Марий Эл поступили в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода. Предварительные слушания по его делу проходили с 23 по 26 апреля в закрытом для прессы режиме. Слушания по существу уголовного дела начались в Нижегородском районном суде 6 мая. На заседаниях Леонид Маркелов эмоционально высказывался о предъявленном ему обвинении, называя его "бредом" и "бессмысленным набором слов". Подсудимый отрицал получение взятки, настаивая, что "Акашевская" как крупнейший инвестор законно получала субсидии пропорционально объемам кредитов. Он настаивал, что не имел никакого отношения к сделке по продаже акций "Тепличного" и фиктивной она быть не может, поскольку прошла регистрацию в Росеестре и налоги были уплачены. Наталья Кожанова и Ираида Долгушева заявили, что не совершали никаких преступлений: по словам бывшего директора "Телекомпании 12 регион", она оформила обычную гражданскую сделку, а 235,2 миллиона рублей, инкриминированные Леониду Маркелову в качестве взятки, пошли на нужды компании, что отражено в бухгалтерской отчетности. В свою очередь Ираида Долгушева назвала корректными все подготовленные ею справки и отметила, что они никак не влияли на решение Россельхозбанка о выдаче займов птицефабрике. Прокурор запросил для бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова 17 лет колонии. Гособвинение также хочет взыскать с экс-чиновника 235 миллионов рублей штрафа, на три года лишить его права занимать определенные должности и отобрать госнаграды. Двух других фигурантов дела – предпринимателя Наталию Кожанову и экс-заместителя Маркелова Ираиду Долгушеву – прокурор попросил приговорить к 10 и 4,5 годам лишения свободы соответственно. Параллельно с уголовным делом Генеральная прокуратура отсудила у Леонида Маркелова имущество на 2,8 миллиарда рублей, доказанное надзорным ведомством как полученное незаконным путем. В доход государства было решено обратить более сотни объектов недвижимости, транспортные средства, земельные участки, офисы и квартиры в Марий Эл, на Кубани и в Москве, спортивный и развлекательный комплексы и многое другое имущество. У бывшего главы Марий Эл также изъяли коллекции дорогих часов, монет, картин, икон, посуды, а также 8,5 миллиона рублей, 224 тысячи долларов и 660 тысяч евро вместе с акциями и деньгами компаний, которых следствие считало подконтрольными Татьяне Маркеловой. Адвокаты пытались обжаловать конфискацию имущества в апелляции, доказывая, что изъятое не имеет отношения к Леониду Маркелову, а компании-доноры оказались заложниками ситуации и загнаны в убытки.Ожидается, что Нижегородский районный суд огласит приговор бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову 15 февраля 2021 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид маркелов, справки