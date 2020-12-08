С экс-главы Марий Эл Маркелова взыскали более 80 миллионов рублей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Судебные приставы Марий Эл взыскали более 80 миллионов рублей с бывшего главы республики Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.
Исполнительное производство, возбужденное на основании выданного судом Нижнего Новгорода исполнительного листа, находится в Межрайонном отделение судебных приставов. Согласно документу, приставы должны взыскать в доход РФ принадлежавшие экс-главе Республики Марий Эл 8,519 миллиона рублей, 224,6 тысячи долларов США, 660,7 тысячи евро и 251 гривну.
"Судебным приставом-исполнителем, ведущим исполнительное производство, произведены исполнительные действия, направленные на обращение взыскания на указанные денежные средства в доход государства. Общая сумма взысканных денежных средств, обращенных в доход РФ, составляет более 80 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В июне Нижегородский суд оставил без удовлетворения апелляцию адвокатов Маркелова на решение обратить в доход государства активы находящегося в СИЗО экс-главы Марий Эл на 2,2 миллиарда рублей. В сентябре суд Ульяновска удовлетворил второй иск Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества Маркелова и соответчиков на 374,8 миллиона рублей.
Кроме того, в октябре Генпрокуратура РФ предъявила новый иск к Маркелову, потребовав изъять обнаруженное имущество в Йошкар-Оле – здание игрового развлекательного центра стоимостью свыше 111 миллионов рублей.
В ноябре Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение нижестоящих инстанций, по иску Генпрокуратуры РФ, обративших в доход государства имущество и деньги Маркелова на сумму 2,2 миллиарда рублей.
Слушания по делу проходят в Нижегородском районном суде с апреля 2019 года. Вместе с Маркеловым на скамье подсудимых находятся его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, а также гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова. Они обвиняются в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, незаконном обороте оружия и посредничестве во взяточничестве.
Следствие считает, что Маркелов, занимая пост главы региона, получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Долгушева же предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах коммерсанта Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере, полагает СК.
Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. Был задержан в апреле 2017-го.