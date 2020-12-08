https://ria.ru/20201208/markelov-1588246603.html

С экс-главы Марий Эл Маркелова взыскали более 80 миллионов рублей

С экс-главы Марий Эл Маркелова взыскали более 80 миллионов рублей

Судебные приставы Марий Эл взыскали более 80 миллионов рублей с бывшего главы республики Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:34

2020-12-08T16:34

2020-12-08T16:34

леонид маркелов

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

генеральная прокуратура рф

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

ульяновск

сша

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Судебные приставы Марий Эл взыскали более 80 миллионов рублей с бывшего главы республики Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.Исполнительное производство, возбужденное на основании выданного судом Нижнего Новгорода исполнительного листа, находится в Межрайонном отделение судебных приставов. Согласно документу, приставы должны взыскать в доход РФ принадлежавшие экс-главе Республики Марий Эл 8,519 миллиона рублей, 224,6 тысячи долларов США, 660,7 тысячи евро и 251 гривну.В июне Нижегородский суд оставил без удовлетворения апелляцию адвокатов Маркелова на решение обратить в доход государства активы находящегося в СИЗО экс-главы Марий Эл на 2,2 миллиарда рублей. В сентябре суд Ульяновска удовлетворил второй иск Генпрокуратуры РФ об изъятии имущества Маркелова и соответчиков на 374,8 миллиона рублей.Кроме того, в октябре Генпрокуратура РФ предъявила новый иск к Маркелову, потребовав изъять обнаруженное имущество в Йошкар-Оле – здание игрового развлекательного центра стоимостью свыше 111 миллионов рублей.В ноябре Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение нижестоящих инстанций, по иску Генпрокуратуры РФ, обративших в доход государства имущество и деньги Маркелова на сумму 2,2 миллиарда рублей.Слушания по делу проходят в Нижегородском районном суде с апреля 2019 года. Вместе с Маркеловым на скамье подсудимых находятся его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, а также гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова. Они обвиняются в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, незаконном обороте оружия и посредничестве во взяточничестве.Следствие считает, что Маркелов, занимая пост главы региона, получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Долгушева же предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах коммерсанта Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере, полагает СК.Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. Был задержан в апреле 2017-го.

https://ria.ru/20201124/markelov-1586078976.html

https://realty.ria.ru/20201116/markelov-1584871842.html

нижний новгород

ульяновск

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид маркелов, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, генеральная прокуратура рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), ульяновск, сша, происшествия