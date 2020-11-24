https://ria.ru/20201124/markelov-1586078976.html
Прокурор запросил для экс-главы Марий Эл Маркелова 17 лет колонии
Прокурор запросил для экс-главы Марий Эл Маркелова 17 лет колонии
Прокурор запросил у Нижегородского районного суда 17 лет колонии для бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в особо РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:52
2020-11-24T13:52
2020-11-24T14:41
республика марий эл
игорь трунов
следственный комитет россии (ск рф)
леонид маркелов
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Прокурор запросил у Нижегородского районного суда 17 лет колонии для бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.Гособвинение также хочет взыскать с экс-чиновника 235 миллионов рублей штрафа, на три года лишить его права занимать определенные должности и отобрать госнаграды, заявила агентству другой защитник Маркелова Елена Вяткина.По ее словам, других фигурантов дела прокурор попросил приговорить к десяти и 4,5 года колонии общего режима.Слушания по делу Маркелова проходят в Нижегородском районном суде с апреля 2019 года. Вместе с экс-главой региона на скамье подсудимых находятся его заместитель и бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, а также гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова. Их обвиняют в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, незаконном обороте оружия и посредничестве во взяточничестве.По версии следствия, будучи главой региона, Маркелов получил через Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша более 235 миллионов рублей в качестве взятки — за покровительство и содействие при выплате господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. При этом Долгушева предоставляла от регионального Минсельхоза заведомо ложную информацию в интересах Криваша, что позволило тогдашнему главе республики получить взятку в особо крупном размере.Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. Его задержали в апреле 2017-го.
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республика марий эл, игорь трунов, следственный комитет россии (ск рф), леонид маркелов, происшествия
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Прокурор запросил у Нижегородского районного суда 17 лет колонии для бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова
, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов
.
Гособвинение также хочет взыскать с экс-чиновника 235 миллионов рублей штрафа, на три года лишить его права занимать определенные должности и отобрать госнаграды, заявила агентству другой защитник Маркелова Елена Вяткина.
По ее словам, других фигурантов дела прокурор попросил приговорить к десяти и 4,5 года колонии общего режима.
Слушания по делу Маркелова проходят в Нижегородском районном суде с апреля 2019 года. Вместе с экс-главой региона на скамье подсудимых находятся его заместитель и бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, а также гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова. Их обвиняют в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, незаконном обороте оружия и посредничестве во взяточничестве.
По версии следствия, будучи главой региона, Маркелов получил через Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша более 235 миллионов рублей в качестве взятки — за покровительство и содействие при выплате господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. При этом Долгушева предоставляла от регионального Минсельхоза заведомо ложную информацию в интересах Криваша, что позволило тогдашнему главе республики получить взятку в особо крупном размере.
Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. Его задержали в апреле 2017-го.