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На выходные в Йошкар-Олу. Гид по необычному городу - РИА Новости, 06.04.2022
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Туризм
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На выходные в Йошкар-Олу. Гид по необычному городу
На выходные в Йошкар-Олу. Гид по необычному городу - РИА Новости, 06.04.2022
На выходные в Йошкар-Олу. Гид по необычному городу
Набережные Брюгге и Амстердама, площадь Сан-Марко, "пряничные" домики, замок Нойшванштайн, Спасская башня — все это можно увидеть в одном городе, Йошкар-Оле... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:00
2022-04-06T11:11
туризм
леонид маркелов
венеция
брюгге
марийский государственный университет
йошкар-ола
республика марий эл
амстердам
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Ольга Кабанова. Набережные Брюгге и Амстердама, площадь Сан-Марко, "пряничные" домики, замок Нойшванштайн, Спасская башня — все это можно увидеть в одном городе, Йошкар-Оле. Более того — обойти пешком за день. О том, как побывать в Европе, не покидая Россию, что попробовать в столице марийской республики и где загадать желание, чтобы сбылось, — в материале РИА Новости.Вау-эффект"В Йошкар-Оле мы были проездом. Припарковались в центре, вышли из машины, оглянулись. Показалось, будто в Москве, и Кремль перед глазами. Я не читала об этом городе заранее, поэтому был вау-эффект", — признается туристка Ксения Антонова.В центре — копии мировых архитектурных достопримечательностей — европейских, московских, а чуть подальше — сталинки, панельки, купеческие дома и современные кирпичные новостройки.Самобытность и колорит тоже сохранились. Некоторые жители все еще говорят на марийском, есть радиопередачи на нем, названия на указателях двуязычные.Европа по-русскиЧтобы осмотреть весь город, достаточно двух-трех дней, говорит научный сотрудник музея истории Йошкар-Олы, экскурсовод Ксения Скрябина.Начните с набережной Брюгге. Множество разноцветных "пряничных" домиков (совсем как в Бельгии) так и просятся на очередную фотографию. Отличная панорама открывается с Театрального моста: оттуда получаются самые красивые снимки.Местная Спасская башня — практически точная копия московской. И куранты бьют каждый час. Через реку — площадь Республики и колоритная Архангельская слобода. Благовещенский собор очень похож на петербургский храм Спаса на Крови. Не везде пускают внутрь. Многие здания в Архангельской слободе и домики на набережной Брюгге заняты госучреждениями и офисами.Архитектурное "двойничество" продолжается. Театр кукол — это немецкий замок Нойшвайштайн, набережная Амстердама вполне соответствует названию, площадь Оболенского-Ноготкова и Национальная галерея — точь-в-точь Сан-Марко и Дворец дожей в Венеции.Сердце марийской столицы — Царевококшайский кремль. Рядом — памятник царю Федору Иоанновичу, именно по его указу основали город.Городская школа № 5 "Обыкновенное чудо" — это сказочный замок. Правда, с тренажерным залом и бассейном.Город на Й"Уникальность и необычность марийской столицы начинается с названия: это единственный в России город на Й", — говорит Ксения Скрябина.Непременно посетите Музей истории (билет — 100 рублей) города и Национальный музей Республики Марий Эл имени Евсеева (250 рублей).Там вы узнаете, почему марийцев считают последними язычниками Европы, какие у них боги и обряды.Если путешествуете с детьми, загляните в музей марийской сказки со сложно произносимым названием "Сереброзубая Пампалче". Здесь посетителей встречают герои местных преданий и легенд, а сотрудники предлагают поиграть в народные игры, посмотреть мультуроки марийского языка, примерить традиционные костюмы, сделать сувенир. Вход — 150 рублей.В городе есть еще один Музей сказки — под открытым небом. Все экспонаты — Царевна-лягушка, старуха у разбитого корыта, чудище из "Аленького цветочка" и многие другие — дело рук местного жителя Сергея Слесарева, бывшего летчика. После ухода из профессии он начал вырезать из дерева скульптуры сказочных героев и выставлять их прямо у себя во дворе. Приятный бонус: вход бесплатный.Экскурсовод Галина Лазарева также советует зайти в Музей сыра, но не просто так, а на мастер-класс. "Там не только дегустация. Расскажут историю сыров, поделятся техникой изготовления, научат правильно есть — так, чтобы раскрылся вкус", — поясняет она.Сыры, кстати, хороший сувенир, добавляет Ксения Скрябина. Также можно привезти конфеты "Птичье молоко", алкогольный бальзам "Огни Марий Эл", бездрожжевой хлеб "Легенда Мари", приготовленный по старинным рецептам, украшения и полотенца с национальным орнаментом.Гордость народаГлавный символ города — вовсе не кремль и не набережная Брюгге, а скульптура. Ее печатают на магнитиках, вышивают на футболках, в честь нее называют кафе, магазины и даже водку. Это Йошкин кот.Считается, что прообразом послужил фольклорный Баюн, который жил у Бабы-яги. Саму колдунью часто называли Бабкой-Ёжкой, а ее питомца окрестили "ёжкиным". Скульпторы, однако, заменили первую букву на "йо", и кот стал символом и покровителем Йошкар-Олы."На ушко ему обязательно шепните желание, — советует Галина Лазарева. — Сбудется".Есть у кота и подружка — Йошкина кошка. Менее затертая, более элегантная и тоже очень популярная. Кота ищите у главного корпуса Марийского государственного университета, его даму — в Архангельской слободе.Еще одна гордость Йошкар-Олы — динамические скульптуры. "Вход Господень в Иерусалим" — на Патриаршей площади, "Явление иконы Божией матери" — в Национальной галерее."Таких в мире больше нигде нет, это работа местных мастеров, — подчеркивает Галина Лазарева. — Каждые несколько часов они приходят в движение".Обед по-марийскиНациональные блюда в Йошкар-Оле сытные и разнообразные, порции — огромные.По словам Галины, чтобы составить представление о марийской кухне, нужно обязательно попробовать подкоголь — что-то среднее между пельменем и вареником с начинкой: мясом, рыбой, картофелем, творогом. Самые вкусные — запеченные.На обед закажите щи по-марийски. Вместо капусты повара используют местные травы, а подают суп в хлебе. На второе — "трехэтажные" блины коман-мелна. "Слои" состоят из разного теста — ржаного, овсяного и пшенного, между ними — начинка.На десерт — перемечи: пирожки, напоминающие ватрушку с ягодами.Одно из лучших кафе местной кухни — "Сандал", отмечает Ксения Скрябина. Интерьеры марийской деревушки, цены демократичные. Также попробовать эти и другие блюда можно в ресторане "Мари". Здесь готовят не в духовке, а в настоящей печи, по пятницам и субботам — дискотеки. А еще это любимое место местных жителей. Из более дорогих заведений с обширным меню — трактир "Теплая речка". Его визитная карточка — блюда из дичи.Дешево, но не сердитоАвиабилет из Москвы в Йошкар-Олу — от пяти тысяч рублей. Лететь всего полтора часа.Если спешить некуда, садитесь на поезд. Это около двух тысяч рублей, в дороге — 12-14 часов.Можно и на машине — 700 километров одолеете за день или ночь. Но в самом городе личный автотранспорт не обязателен: все достопримечательности — в пешей доступности.Проживание недорогое. Двухместный номер в отеле — полторы тысячи рублей, квартира — тысяча. Если соберетесь сюда осенью или зимой, берите с собой теплые вещи, шерстяные носки или тапочки: не во всех помещениях тепло и уж точно нет пола с подогревом."Единственный месяц, когда я бы не рекомендовала приезжать, — ноябрь. Солнца уже нет, снега еще нет", — уточняет Галина Лазарева. В целом отдыхать в Йошкар-Оле хорошо в любое время года. Летом тепло, можно покататься на катамаранах, велосипедах, съездить искупаться на озера. Весной — красиво.
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Ольга Кабанова
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08:00 06.04.2022 (обновлено: 11:11 06.04.2022)
 

На выходные в Йошкар-Олу. Гид по необычному городу

CC BY-SA 4.0 / Alexxx1979 / Вид на набережную и Дворец бракосочетаний в Йошкар-Оле
Вид на набережную и Дворец бракосочетаний в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Alexxx1979 /
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Ольга Кабанова. Набережные Брюгге и Амстердама, площадь Сан-Марко, "пряничные" домики, замок Нойшванштайн, Спасская башня — все это можно увидеть в одном городе, Йошкар-Оле. Более того — обойти пешком за день. О том, как побывать в Европе, не покидая Россию, что попробовать в столице марийской республики и где загадать желание, чтобы сбылось, — в материале РИА Новости.

Вау-эффект

"В Йошкар-Оле мы были проездом. Припарковались в центре, вышли из машины, оглянулись. Показалось, будто в Москве, и Кремль перед глазами. Я не читала об этом городе заранее, поэтому был вау-эффект", — признается туристка Ксения Антонова.
В центре — копии мировых архитектурных достопримечательностей — европейских, московских, а чуть подальше — сталинки, панельки, купеческие дома и современные кирпичные новостройки.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБлаговещенская башня в Йошкар-Оле
Благовещенская башня в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Благовещенская башня в Йошкар-Оле
Самобытность и колорит тоже сохранились. Некоторые жители все еще говорят на марийском, есть радиопередачи на нем, названия на указателях двуязычные.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРеспубликанский театр кукол на Патриаршей площади в Йошкар-Оле
Республиканский театр кукол на Патриаршей площади в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Республиканский театр кукол на Патриаршей площади в Йошкар-Оле

Европа по-русски

Чтобы осмотреть весь город, достаточно двух-трех дней, говорит научный сотрудник музея истории Йошкар-Олы, экскурсовод Ксения Скрябина.
© Depositphotos / LenorluxНабережная Брюгге у реки Малая Кокшага в Йошкар-Оле
Набережная Брюгге у реки Малая Кокшага в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Depositphotos / Lenorlux
Набережная Брюгге у реки Малая Кокшага в Йошкар-Оле
Начните с набережной Брюгге. Множество разноцветных "пряничных" домиков (совсем как в Бельгии) так и просятся на очередную фотографию. Отличная панорама открывается с Театрального моста: оттуда получаются самые красивые снимки.
Местная Спасская башня — практически точная копия московской. И куранты бьют каждый час.
© РИА Новости / Ольга КабановаКафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Йошкар-Оле
Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Ольга Кабанова
Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы в Йошкар-Оле
Через реку — площадь Республики и колоритная Архангельская слобода. Благовещенский собор очень похож на петербургский храм Спаса на Крови.
Не везде пускают внутрь. Многие здания в Архангельской слободе и домики на набережной Брюгге заняты госучреждениями и офисами.
CC BY 3.0 / Alkort / Национальная художественная галерея в Йошкар-Оле на площади Оболенского-Ноготкова
Национальная художественная галерея в Йошкар-Оле на площади Оболенского-Ноготкова - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
CC BY 3.0 / Alkort /
Национальная художественная галерея в Йошкар-Оле на площади Оболенского-Ноготкова
Архитектурное "двойничество" продолжается. Театр кукол — это немецкий замок Нойшвайштайн, набережная Амстердама вполне соответствует названию, площадь Оболенского-Ноготкова и Национальная галерея — точь-в-точь Сан-Марко и Дворец дожей в Венеции.
Сердце марийской столицы — Царевококшайский кремль. Рядом — памятник царю Федору Иоанновичу, именно по его указу основали город.
© Фото : школа "Обыкновенное чудо"/Лариса ПудиковаСредняя общеобразовательная школа № 5 "Обыкновенное чудо" в Йошкар-Оле
Средняя общеобразовательная школа №5 Обыкновенное чудо в городе Йошкар-Ола - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Фото : школа "Обыкновенное чудо"/Лариса Пудикова
Средняя общеобразовательная школа № 5 "Обыкновенное чудо" в Йошкар-Оле
Городская школа № 5 "Обыкновенное чудо" — это сказочный замок. Правда, с тренажерным залом и бассейном.

Город на Й

"Уникальность и необычность марийской столицы начинается с названия: это единственный в России город на Й", — говорит Ксения Скрябина.
© Фото : Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. ЕвсееваВыставка в Национальном музее Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева
Выставка в Национальном музее Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Фото : Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева
Выставка в Национальном музее Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева
Непременно посетите Музей истории (билет — 100 рублей) города и Национальный музей Республики Марий Эл имени Евсеева (250 рублей).
Там вы узнаете, почему марийцев считают последними язычниками Европы, какие у них боги и обряды.
CC BY-SA 3.0 / Большакова ТА / Музей истории города Йошкар-Олы
Музей истории города Йошкар-Олы - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Большакова ТА /
Музей истории города Йошкар-Олы
Если путешествуете с детьми, загляните в музей марийской сказки со сложно произносимым названием "Сереброзубая Пампалче". Здесь посетителей встречают герои местных преданий и легенд, а сотрудники предлагают поиграть в народные игры, посмотреть мультуроки марийского языка, примерить традиционные костюмы, сделать сувенир. Вход — 150 рублей.
© Фото : страница во ВКонтакте музей марийской сказки "Сереброзубая Пампалче"Инсталляция в музее марийской сказки "Сереброзубая Пампалче"
Инсталляция в музее марийской сказки Сереброзубая Пампалче - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Фото : страница во ВКонтакте музей марийской сказки "Сереброзубая Пампалче"
Инсталляция в музее марийской сказки "Сереброзубая Пампалче"
В городе есть еще один Музей сказки — под открытым небом. Все экспонаты — Царевна-лягушка, старуха у разбитого корыта, чудище из "Аленького цветочка" и многие другие — дело рук местного жителя Сергея Слесарева, бывшего летчика. После ухода из профессии он начал вырезать из дерева скульптуры сказочных героев и выставлять их прямо у себя во дворе. Приятный бонус: вход бесплатный.
Экскурсовод Галина Лазарева также советует зайти в Музей сыра, но не просто так, а на мастер-класс. "Там не только дегустация. Расскажут историю сыров, поделятся техникой изготовления, научат правильно есть — так, чтобы раскрылся вкус", — поясняет она.
© Фото : страница во ВКонтакте "Музей сыра в Йошкар-Оле"Музей сыра в Йошкар-Оле
Музей сыра в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Фото : страница во ВКонтакте "Музей сыра в Йошкар-Оле"
Музей сыра в Йошкар-Оле
Сыры, кстати, хороший сувенир, добавляет Ксения Скрябина. Также можно привезти конфеты "Птичье молоко", алкогольный бальзам "Огни Марий Эл", бездрожжевой хлеб "Легенда Мари", приготовленный по старинным рецептам, украшения и полотенца с национальным орнаментом.

Гордость народа

Главный символ города — вовсе не кремль и не набережная Брюгге, а скульптура. Ее печатают на магнитиках, вышивают на футболках, в честь нее называют кафе, магазины и даже водку. Это Йошкин кот.
Считается, что прообразом послужил фольклорный Баюн, который жил у Бабы-яги. Саму колдунью часто называли Бабкой-Ёжкой, а ее питомца окрестили "ёжкиным". Скульпторы, однако, заменили первую букву на "йо", и кот стал символом и покровителем Йошкар-Олы.
© РИА Новости / Юрий ЩегольковЙошкин кот в Йошкар-Оле
Йошкин кот в Йошкар-Оле
1 из 2
Йошкин кот в Йошкар-Оле
© РИА Новости / Юрий Щегольков
© РИА Новости / Ольга КабановаЙошкина кошка
Йошкина кошка
2 из 2
Йошкина кошка
© РИА Новости / Ольга Кабанова
1 из 2
Йошкин кот в Йошкар-Оле
© РИА Новости / Юрий Щегольков
2 из 2
Йошкина кошка
© РИА Новости / Ольга Кабанова
"На ушко ему обязательно шепните желание, — советует Галина Лазарева. — Сбудется".
Есть у кота и подружка — Йошкина кошка. Менее затертая, более элегантная и тоже очень популярная. Кота ищите у главного корпуса Марийского государственного университета, его даму — в Архангельской слободе.
CC BY-SA 4.0 / Комитет по туризму / Скульптурная композиция "12 апостолов" в Йошкар-Оле
Скульптурная композиция 12 апостолов в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Комитет по туризму /
Скульптурная композиция "12 апостолов" в Йошкар-Оле
Еще одна гордость Йошкар-Олы — динамические скульптуры. "Вход Господень в Иерусалим" — на Патриаршей площади, "Явление иконы Божией матери" — в Национальной галерее.
"Таких в мире больше нигде нет, это работа местных мастеров, — подчеркивает Галина Лазарева. — Каждые несколько часов они приходят в движение".

Обед по-марийски

Национальные блюда в Йошкар-Оле сытные и разнообразные, порции — огромные.
По словам Галины, чтобы составить представление о марийской кухне, нужно обязательно попробовать подкоголь — что-то среднее между пельменем и вареником с начинкой: мясом, рыбой, картофелем, творогом. Самые вкусные — запеченные.
© РИА Новости / Ольга КабановаПодкоголь
Подкоголь - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Ольга Кабанова
Подкоголь
На обед закажите щи по-марийски. Вместо капусты повара используют местные травы, а подают суп в хлебе. На второе — "трехэтажные" блины коман-мелна. "Слои" состоят из разного теста — ржаного, овсяного и пшенного, между ними — начинка.
На десерт — перемечи: пирожки, напоминающие ватрушку с ягодами.
Одно из лучших кафе местной кухни — "Сандал", отмечает Ксения Скрябина. Интерьеры марийской деревушки, цены демократичные.
© РИА Новости / Ольга КабановаЩи по-марийски
Щи по-марийски
1 из 3
Щи по-марийски
© РИА Новости / Ольга Кабанова
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Коман-мелна с начинкой

Коман-мелна
2 из 3

Коман-мелна с начинкой

© РИА Новости / Ольга Кабанова
© РИА Новости / Ольга КабановаКоман-мелна
Коман-мелна
3 из 3
Коман-мелна
© РИА Новости / Ольга Кабанова
1 из 3
Щи по-марийски
© РИА Новости / Ольга Кабанова
2 из 3

Коман-мелна с начинкой

© РИА Новости / Ольга Кабанова
3 из 3
Коман-мелна
© РИА Новости / Ольга Кабанова
Также попробовать эти и другие блюда можно в ресторане "Мари". Здесь готовят не в духовке, а в настоящей печи, по пятницам и субботам — дискотеки. А еще это любимое место местных жителей. Из более дорогих заведений с обширным меню — трактир "Теплая речка". Его визитная карточка — блюда из дичи.

Дешево, но не сердито

Авиабилет из Москвы в Йошкар-Олу — от пяти тысяч рублей. Лететь всего полтора часа.
Если спешить некуда, садитесь на поезд. Это около двух тысяч рублей, в дороге — 12-14 часов.
© РИА Новости / Ольга КабановаМагазин оптики в Йошкар-Оле
Магазин оптики в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Ольга Кабанова
Магазин оптики в Йошкар-Оле
Можно и на машине — 700 километров одолеете за день или ночь. Но в самом городе личный автотранспорт не обязателен: все достопримечательности — в пешей доступности.
Проживание недорогое. Двухместный номер в отеле — полторы тысячи рублей, квартира — тысяча. Если соберетесь сюда осенью или зимой, берите с собой теплые вещи, шерстяные носки или тапочки: не во всех помещениях тепло и уж точно нет пола с подогревом.
© РИА Новости / Юрий ЩегольковЙошкар-Ола
Йошкар-Ола - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Юрий Щегольков
Йошкар-Ола
"Единственный месяц, когда я бы не рекомендовала приезжать, — ноябрь. Солнца уже нет, снега еще нет", — уточняет Галина Лазарева.
В целом отдыхать в Йошкар-Оле хорошо в любое время года. Летом тепло, можно покататься на катамаранах, велосипедах, съездить искупаться на озера. Весной — красиво.
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