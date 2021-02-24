https://ria.ru/20210224/prigovor-1598728896.html

Экс-главу Марий Эл Маркелова приговорили к 13 годам колонии и штрафу

Экс-главу Марий Эл Маркелова приговорили к 13 годам колонии и штрафу

Бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, приговорили к 13 годам колонии строгого... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T10:49

2021-02-24T10:49

2021-02-24T13:20

дело экс-главы марий эл маркелова

республика марий эл

леонид маркелов

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев — РИА Новости. Бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, приговорили к 13 годам колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Слушания проходили в Нижегородском районном суде с апреля 2019 года. Оглашение приговора объемом 398 листов началось 15 февраля.В срок зачтут нахождение Маркелова под стражей с 13 апреля 2017 года, добавила судья. Кроме того, суд назначил ему штраф в 235 миллионов рублей и на три года запретил занимать должности в органах государственной власти.Гособвинение просило приговорить бывшего главу Марий Эл к 17 годам колонии по трем статьям — о получении взятки, превышении должностных полномочий и незаконном хранении боеприпасов. Сам подсудимый вину не признал.По данным следствия, Маркелов получил взятку в 235 миллионов от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша. Взамен он обещал покровительство и содействие при выплате господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.По делу проходят также бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева и гендиректор ОАО "Акашевская" Наталья Кожанова. Кожанова была посредником при передаче взятки, ее приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 235 миллионов рублей. Долгушева, как выяснило следствие, предоставила заведомо ложную информацию от Минсельхоза в интересах Криваша. Ее осудили на три с половиной года колонии.Приговор пока не вступил в силу, у сторон есть десять дней на его обжалование. Защита уже заявила, что подаст апелляцию.Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год.

https://ria.ru/20210208/korruptsiya-1596558330.html

https://ria.ru/20210215/markelov-1596143133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело экс-главы марий эл маркелова, республика марий эл, леонид маркелов, происшествия