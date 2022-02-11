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Кремль не располагает информацией об уходе с поста главы Марий Эл

Кремль не располагает информацией об уходе с поста главы Марий Эл - РИА Новости, 11.02.2022

Кремль не располагает информацией об уходе с поста главы Марий Эл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об уходе с поста главы республики Марий Эл Александра Евстифеева и не хотел... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:42

2022-02-11T12:42

2022-02-11T12:57

политика

россия

единая россия

леонид маркелов

московская область (подмосковье)

республика марий эл

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об уходе с поста главы республики Марий Эл Александра Евстифеева и не хотел бы это комментировать.В пятницу РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что Евстифеев, который занимает пост губернатора с 2017 года, хочет уйти в отставку. При этом один из источников утверждает, что вероятность ухода "приближается к 100%". В пресс-службе главы региона РИА Новости сообщили, что Евстифеев продолжает работать, как и прежде, несмотря на сообщения в СМИ о возможной отставке, и "ничего не изменилось с момента последних слухов"."Я не располагаю такой информацией и не хотел бы никак комментировать. Вы знаете, что эксперты очень часто обсуждают то, что мало имеет отношения к реальности, но и иногда они обсуждают и реальные проблемы", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Сообщения о возможной отставке главы Марий Эл уже не раз появлялись в СМИ. Так, 26 января "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента РФ и в партии "Единая Россия" сообщили, что Евстифеев намерен подать в отставку, но в администрации президента предпочитают, чтобы он остался. Тогда в пресс-службе главы республики агентству сообщили, что Евстифеев работает в штатном режиме, никаких предпосылок для слухов нет.Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в апреле 2017 года после того, как полномочия главы Марий Эл Леонида Маркелова были досрочно прекращены по собственному желанию. 10 сентября 2017 года Евстифеев был избран главой республики. До этого он был председателем Арбитражного суда Московской области.

https://ria.ru/20220126/zhvachkin-1769546286.html

россия

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политика, россия, единая россия, леонид маркелов, московская область (подмосковье), республика марий эл