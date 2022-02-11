Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/otstavka-1772256322.html
Кремль не располагает информацией об уходе с поста главы Марий Эл
Кремль не располагает информацией об уходе с поста главы Марий Эл - РИА Новости, 11.02.2022
Кремль не располагает информацией об уходе с поста главы Марий Эл
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об уходе с поста главы республики Марий Эл Александра Евстифеева и не хотел... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:42
2022-02-11T12:57
политика
россия
единая россия
леонид маркелов
московская область (подмосковье)
республика марий эл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154350/61/1543506106_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d77fcb4013ec87947594ed7c036bec30.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об уходе с поста главы республики Марий Эл Александра Евстифеева и не хотел бы это комментировать.В пятницу РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что Евстифеев, который занимает пост губернатора с 2017 года, хочет уйти в отставку. При этом один из источников утверждает, что вероятность ухода "приближается к 100%". В пресс-службе главы региона РИА Новости сообщили, что Евстифеев продолжает работать, как и прежде, несмотря на сообщения в СМИ о возможной отставке, и "ничего не изменилось с момента последних слухов"."Я не располагаю такой информацией и не хотел бы никак комментировать. Вы знаете, что эксперты очень часто обсуждают то, что мало имеет отношения к реальности, но и иногда они обсуждают и реальные проблемы", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Сообщения о возможной отставке главы Марий Эл уже не раз появлялись в СМИ. Так, 26 января "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента РФ и в партии "Единая Россия" сообщили, что Евстифеев намерен подать в отставку, но в администрации президента предпочитают, чтобы он остался. Тогда в пресс-службе главы республики агентству сообщили, что Евстифеев работает в штатном режиме, никаких предпосылок для слухов нет.Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в апреле 2017 года после того, как полномочия главы Марий Эл Леонида Маркелова были досрочно прекращены по собственному желанию. 10 сентября 2017 года Евстифеев был избран главой республики. До этого он был председателем Арбитражного суда Московской области.
https://ria.ru/20220126/zhvachkin-1769546286.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154350/61/1543506106_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_729a36d4500bba2acb7c039ad4e6e1b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, единая россия, леонид маркелов, московская область (подмосковье), республика марий эл
12:42 11.02.2022 (обновлено: 12:57 11.02.2022)
 
Кремль не располагает информацией об уходе с поста главы Марий Эл

Пресс-секретарь Песков: Кремль не располагает информацией об уходе с поста главы Марий Эл

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлава Республики Марий Эл Александр Евстифеев выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ
Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об уходе с поста главы республики Марий Эл Александра Евстифеева и не хотел бы это комментировать.
В пятницу РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что Евстифеев, который занимает пост губернатора с 2017 года, хочет уйти в отставку. При этом один из источников утверждает, что вероятность ухода "приближается к 100%". В пресс-службе главы региона РИА Новости сообщили, что Евстифеев продолжает работать, как и прежде, несмотря на сообщения в СМИ о возможной отставке, и "ничего не изменилось с момента последних слухов".
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 09:31
В администрации Жвачкина прокомментировали сообщения о его отставке
"Я не располагаю такой информацией и не хотел бы никак комментировать. Вы знаете, что эксперты очень часто обсуждают то, что мало имеет отношения к реальности, но и иногда они обсуждают и реальные проблемы", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Сообщения о возможной отставке главы Марий Эл уже не раз появлялись в СМИ. Так, 26 января "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента РФ и в партии "Единая Россия" сообщили, что Евстифеев намерен подать в отставку, но в администрации президента предпочитают, чтобы он остался. Тогда в пресс-службе главы республики агентству сообщили, что Евстифеев работает в штатном режиме, никаких предпосылок для слухов нет.
Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в апреле 2017 года после того, как полномочия главы Марий Эл Леонида Маркелова были досрочно прекращены по собственному желанию. 10 сентября 2017 года Евстифеев был избран главой республики. До этого он был председателем Арбитражного суда Московской области.
 
ПолитикаРоссияЕдиная РоссияЛеонид МаркеловМосковская область (Подмосковье)Республика Марий Эл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала