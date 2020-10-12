https://ria.ru/20201012/mat-1579423305.html
Ульяновский депутат матом ответила пользователю соцсети
Депутат Ульяновской городской думы Виктория Маркелова во время общения в одной из социальных сетей использовала нецензурные выражения. На это обратили внимания... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T15:18
2020-10-12T15:18
2020-10-12T15:18
ульяновск
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Депутат Ульяновской городской думы Виктория Маркелова во время общения в одной из социальных сетей использовала нецензурные выражения. На это обратили внимания местные СМИ.В беседе с "<a href="https://govoritmoskva.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" чиновница пояснила, что мужчина написал комментарий к посту о ее планах, заявив, что она всех обманывает."Я спросила: обманула ли я его. Дальше текст вы видели. Я очень сожалею, что опустилась с ним на один уровень", — заявила Маркелова.Кроме того, в беседе с РИА Новости она отметила, что извинилась перед подписчиками и всеми, кто видел эту переписку. "Приношу извинения за проявленную несдержанность. Меня задело бесцеремонное неуважительное отношение", — пояснила чиновница, отметив, что она ответила на комментарий как человек, а не как депутат.Кроме того, она подчеркнула, что эмоции в таком контексте недопустимы для депутата.
https://ria.ru/20200813/1575728135.html
Olga Mironova
Деньги от налогов с этих людей получать ее не коробит. Уровень у неё не такой
16
3
ульяновск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновск, общество
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутат Ульяновской городской думы Виктория Маркелова во время общения в одной из социальных сетей использовала нецензурные выражения. На это обратили внимания местные СМИ.
В беседе с "Говорит Москва
" чиновница пояснила, что мужчина написал комментарий к посту о ее планах, заявив, что она всех обманывает.
"Я спросила: обманула ли я его. Дальше текст вы видели. Я очень сожалею, что опустилась с ним на один уровень", — заявила Маркелова.
Кроме того, в беседе с РИА Новости она отметила, что извинилась перед подписчиками и всеми, кто видел эту переписку.
"Приношу извинения за проявленную несдержанность. Меня задело бесцеремонное неуважительное отношение", — пояснила чиновница, отметив, что она ответила на комментарий как человек, а не как депутат.
Кроме того, она подчеркнула, что эмоции в таком контексте недопустимы для депутата.