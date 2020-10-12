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Ульяновский депутат матом ответила пользователю соцсети
Депутат Ульяновской городской думы Виктория Маркелова во время общения в одной из социальных сетей использовала нецензурные выражения. На это обратили внимания... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T15:18
2020-10-12T15:18
ульяновск
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Депутат Ульяновской городской думы Виктория Маркелова во время общения в одной из социальных сетей использовала нецензурные выражения. На это обратили внимания местные СМИ.В беседе с "<a href="https://govoritmoskva.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" чиновница пояснила, что мужчина написал комментарий к посту о ее планах, заявив, что она всех обманывает."Я спросила: обманула ли я его. Дальше текст вы видели. Я очень сожалею, что опустилась с ним на один уровень", — заявила Маркелова.Кроме того, в беседе с РИА Новости она отметила, что извинилась перед подписчиками и всеми, кто видел эту переписку. "Приношу извинения за проявленную несдержанность. Меня задело бесцеремонное неуважительное отношение", — пояснила чиновница, отметив, что она ответила на комментарий как человек, а не как депутат.Кроме того, она подчеркнула, что эмоции в таком контексте недопустимы для депутата.
https://ria.ru/20200813/1575728135.html
Деньги от налогов с этих людей получать ее не коробит. Уровень у неё не такой
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ульяновск
РИА Новости
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ульяновск, общество

Ульяновский депутат матом ответила пользователю соцсети

15:18 12.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в фотобанкЦентральная часть города Ульяновска
Центральная часть города Ульяновска - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Александр Моклецов
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Депутат Ульяновской городской думы Виктория Маркелова во время общения в одной из социальных сетей использовала нецензурные выражения. На это обратили внимания местные СМИ.
В беседе с "Говорит Москва" чиновница пояснила, что мужчина написал комментарий к посту о ее планах, заявив, что она всех обманывает.
"Я спросила: обманула ли я его. Дальше текст вы видели. Я очень сожалею, что опустилась с ним на один уровень", — заявила Маркелова.
Кроме того, в беседе с РИА Новости она отметила, что извинилась перед подписчиками и всеми, кто видел эту переписку.
"Приношу извинения за проявленную несдержанность. Меня задело бесцеремонное неуважительное отношение", — пояснила чиновница, отметив, что она ответила на комментарий как человек, а не как депутат.
Кроме того, она подчеркнула, что эмоции в таком контексте недопустимы для депутата.
Заседание Саратовской областной думы - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
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Саратовского депутата оштрафовали за мат на заседании
 
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