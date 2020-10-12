https://ria.ru/20201012/mat-1579423305.html

Ульяновский депутат матом ответила пользователю соцсети

Депутат Ульяновской городской думы Виктория Маркелова во время общения в одной из социальных сетей использовала нецензурные выражения. На это обратили внимания... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T15:18

2020-10-12T15:18

2020-10-12T15:18

ульяновск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39812/16/398121631_0:134:3077:1865_1400x0_80_0_0_b3dcb69e168acdeb239365be91b1d1af.jpg

<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Депутат Ульяновской городской думы Виктория Маркелова во время общения в одной из социальных сетей использовала нецензурные выражения. На это обратили внимания местные СМИ.В беседе с "<a href="https://govoritmoskva.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" чиновница пояснила, что мужчина написал комментарий к посту о ее планах, заявив, что она всех обманывает."Я спросила: обманула ли я его. Дальше текст вы видели. Я очень сожалею, что опустилась с ним на один уровень", — заявила Маркелова.Кроме того, в беседе с РИА Новости она отметила, что извинилась перед подписчиками и всеми, кто видел эту переписку. "Приношу извинения за проявленную несдержанность. Меня задело бесцеремонное неуважительное отношение", — пояснила чиновница, отметив, что она ответила на комментарий как человек, а не как депутат.Кроме того, она подчеркнула, что эмоции в таком контексте недопустимы для депутата.

https://ria.ru/20200813/1575728135.html

Olga Mironova Деньги от налогов с этих людей получать ее не коробит. Уровень у неё не такой 16

3

ульяновск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновск, общество