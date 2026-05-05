Суд Рязани оставил в силе решение о замене наказания экс-главе Марий Эл

Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год, его задержали в апреле 2017 года. В феврале 2021 года Нижегородский районный суд приговорил Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 235 миллионов рублей за взятки, превышение должностных полномочий и незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Вину он не признал.