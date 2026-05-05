Суд Рязани оставил в силе решение о замене наказания экс-главе Марий Эл
16:34 05.05.2026
Суд Рязани оставил в силе решение о замене наказания экс-главе Марий Эл

Суд оставил в силе решение о замене наказания экс-главе Марий Эл Маркелову

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рязанский областной суд оставил в силе решение о замене бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову наказания в виде лишения свободы принудительными работами.
  • Прокуратура обжаловала решение районного суда, но ее представление не было удовлетворено.
РЯЗАНЬ, 5 мая - РИА Новости. Рязанский областной суд оставил в силе решение районного суда о замене бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову наказания в виде лишения свободы принудительными работами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее районный суд в Рязанской области удовлетворил прошение Маркелова о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Решение обжаловала прокуратура.
"Суд постановил... постановление Скопинского районного суда оставить без изменения, апелляционное представление без удовлетворения", - огласила судья.
Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год, его задержали в апреле 2017 года. В феврале 2021 года Нижегородский районный суд приговорил Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 235 миллионов рублей за взятки, превышение должностных полномочий и незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Вину он не признал.
В декабре 2022 года Росимущество обратило в доход государства активы бывшего главы Марий Эл и аффилированных с ним лиц – всего 138 объектов, включая земельные участки.
ПроисшествияРязаньРязанская областьЛеонид МаркеловРязанский областной судФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
