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Осужденный экс-глава Марий Эл рассказал, чем занимается в СИЗО
Осужденный экс-глава Марий Эл рассказал, чем занимается в СИЗО - РИА Новости, 11.06.2021
Осужденный экс-глава Марий Эл рассказал, чем занимается в СИЗО
Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, осужденный на 13 лет колонии за коррупцию, рассказал журналистам, что в нижегородском СИЗО пишет поэму "о том, что... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T14:54
2021-06-11T14:54
россия
леонид маркелов
москва
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, осужденный на 13 лет колонии за коррупцию, рассказал журналистам, что в нижегородском СИЗО пишет поэму "о том, что видит", а также читает Шекспира и Фейхтвангера.В зале Нижегородского областного суда, где рассматривается апелляция на приговор, Маркелов заявил, что продолжает писать стихи."Пишу стихи, пишу поэму. О том, что вижу", - сказал экс-глава Марий Эл журналистам, добавив, что каждый день читает Библию в СИЗО, перечитывает Шекспира, Сенкевича и Фейхтвангера. "В СИЗО неплохая библиотека", - отметил он.Отвечая на вопрос РИА Новости, Маркелов сообщил, что ему сделали прививку от коронавируса. "Первую прививку мне сделали давно, а вторую должны были делать 7 июня, но меня увезли сюда, в суд, и не сделали", - добавил он. Маркелов рассказал, что в СИЗО он содержится в камере на двоих, претензий по содержанию у него нет.Нижегородский районный суд 24 февраля приговорил Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 235 миллионов рублей по статьям "Получение взятки", "Превышение должностных полномочий" и "Незаконные приобретение и хранение боеприпасов". Гособвинение запрашивало для Маркелова 17 лет. Сам он вину не признал, отметив, что "ни в чем не виновен, преступлений не совершал".В СК РФ напомнили, что на движимое и недвижимое имущество Маркелова, включая дорогостоящие квартиры и офисные помещения в Москве и Марий Эл, а также картины и предметы антиквариата на сумму более 2 миллиардов рублей наложен арест. Обвинение доказало, что бывший губернатор получил от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и государственную поддержку.Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. Был задержан в апреле 2017 года, судебный процесс длится без малого два года - с апреля 2019 года.
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россия, леонид маркелов, москва, происшествия
Осужденный экс-глава Марий Эл рассказал, чем занимается в СИЗО
14:54 11.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛеонид Маркелов в Басманном суде
Леонид Маркелов в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Осужденный за коррупцию экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов пишет поэму и много читает

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, осужденный на 13 лет колонии за коррупцию, рассказал журналистам, что в нижегородском СИЗО пишет поэму "о том, что видит", а также читает Шекспира и Фейхтвангера.
В зале Нижегородского областного суда, где рассматривается апелляция на приговор, Маркелов заявил, что продолжает писать стихи.
"Пишу стихи, пишу поэму. О том, что вижу", - сказал экс-глава Марий Эл журналистам, добавив, что каждый день читает Библию в СИЗО, перечитывает Шекспира, Сенкевича и Фейхтвангера. "В СИЗО неплохая библиотека", - отметил он.
Отвечая на вопрос РИА Новости, Маркелов сообщил, что ему сделали прививку от коронавируса. "Первую прививку мне сделали давно, а вторую должны были делать 7 июня, но меня увезли сюда, в суд, и не сделали", - добавил он. Маркелов рассказал, что в СИЗО он содержится в камере на двоих, претензий по содержанию у него нет.
Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 01:35
Дело бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова
Нижегородский районный суд 24 февраля приговорил Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 235 миллионов рублей по статьям "Получение взятки", "Превышение должностных полномочий" и "Незаконные приобретение и хранение боеприпасов". Гособвинение запрашивало для Маркелова 17 лет. Сам он вину не признал, отметив, что "ни в чем не виновен, преступлений не совершал".
В СК РФ напомнили, что на движимое и недвижимое имущество Маркелова, включая дорогостоящие квартиры и офисные помещения в Москве и Марий Эл, а также картины и предметы антиквариата на сумму более 2 миллиардов рублей наложен арест. Обвинение доказало, что бывший губернатор получил от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и государственную поддержку.
Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. Был задержан в апреле 2017 года, судебный процесс длится без малого два года - с апреля 2019 года.
 
РоссияЛеонид МаркеловМоскваПроисшествия
 
 
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