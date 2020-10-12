https://ria.ru/20201012/deputat-1579495970.html

ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата

Комиссия "Единой России" по этике в ближайшее время рассмотрит инцидент с нецензурными высказываниями депутата Ульяновской городской думы Виктории Маркеловой и... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T22:48

2020-10-12T22:48

2020-10-12T22:48

россия

евгений ревенко

госдума рф

единая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Комиссия "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" по этике в ближайшее время рассмотрит инцидент с нецензурными высказываниями депутата Ульяновской городской думы Виктории Маркеловой и даст ему оценку, сообщил РИА Новости ответственный секретарь комиссии, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> Евгений Ревенко.Ранее в местных Telegram-каналах были опубликованы скриншоты переписки Маркеловой с подписчиком. В них депутат в ответ на оскорбительные выражения употребила нецензурные высказывания. Впоследствии Маркелова извинилась за инцидент.Он отметил, что партийная комиссия по этике учтет все обстоятельства дела, в том числе и извинения, которые принесла депутат. Однако, уверен Ревенко, несмотря на извинения, подобного рода действиям "необходимо дать партийную оценку".Депутат ГД также рассказал, что в повестке ближайшего заседания комиссии по этике будет инцидент с замглавы Тутаевского муниципального района Маргаритой Новиковой, которая, опоздав на паромную переправу, "заставила" уже отъехавший паром вернуться за ней. По словам Ревенко, подобные действия недопустимы, так как демонстрируют неуважение к людям.

https://ria.ru/20201012/skandal-1579468612.html

https://ria.ru/20201012/lysakov-1579358847.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений ревенко, госдума рф, единая россия, общество