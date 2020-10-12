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ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
Комиссия "Единой России" по этике в ближайшее время рассмотрит инцидент с нецензурными высказываниями депутата Ульяновской городской думы Виктории Маркеловой и... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T22:48
2020-10-12T22:48
россия
евгений ревенко
госдума рф
единая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Комиссия "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" по этике в ближайшее время рассмотрит инцидент с нецензурными высказываниями депутата Ульяновской городской думы Виктории Маркеловой и даст ему оценку, сообщил РИА Новости ответственный секретарь комиссии, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> Евгений Ревенко.Ранее в местных Telegram-каналах были опубликованы скриншоты переписки Маркеловой с подписчиком. В них депутат в ответ на оскорбительные выражения употребила нецензурные высказывания. Впоследствии Маркелова извинилась за инцидент.Он отметил, что партийная комиссия по этике учтет все обстоятельства дела, в том числе и извинения, которые принесла депутат. Однако, уверен Ревенко, несмотря на извинения, подобного рода действиям "необходимо дать партийную оценку".Депутат ГД также рассказал, что в повестке ближайшего заседания комиссии по этике будет инцидент с замглавы Тутаевского муниципального района Маргаритой Новиковой, которая, опоздав на паромную переправу, "заставила" уже отъехавший паром вернуться за ней. По словам Ревенко, подобные действия недопустимы, так как демонстрируют неуважение к людям.
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россия, евгений ревенко, госдума рф, единая россия, общество

ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата

22:48 12.10.2020
 
© Фото : RazumhakУльяновск
Ульяновск - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : Razumhak
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Комиссия "Единой России" по этике в ближайшее время рассмотрит инцидент с нецензурными высказываниями депутата Ульяновской городской думы Виктории Маркеловой и даст ему оценку, сообщил РИА Новости ответственный секретарь комиссии, депутат ГД Евгений Ревенко.
Ранее в местных Telegram-каналах были опубликованы скриншоты переписки Маркеловой с подписчиком. В них депутат в ответ на оскорбительные выражения употребила нецензурные высказывания. Впоследствии Маркелова извинилась за инцидент.
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"Безусловно, данный инцидент находится в поле нашего зрения. И комиссия по этике намерена рассмотреть его. Нашим товарищам по партии, коллегам-депутатам необходимо помнить, что социальные сети являются публичным пространством. И высказывать свое мнение необходимо в соответствии с общепринятыми этическими нормами", - сказал Ревенко.

Он отметил, что партийная комиссия по этике учтет все обстоятельства дела, в том числе и извинения, которые принесла депутат. Однако, уверен Ревенко, несмотря на извинения, подобного рода действиям "необходимо дать партийную оценку".

"Член партии "Единая Россия" не может и не должен опускаться до подзаборной лексики", - заключил Ревенко.

Депутат ГД также рассказал, что в повестке ближайшего заседания комиссии по этике будет инцидент с замглавы Тутаевского муниципального района Маргаритой Новиковой, которая, опоздав на паромную переправу, "заставила" уже отъехавший паром вернуться за ней. По словам Ревенко, подобные действия недопустимы, так как демонстрируют неуважение к людям.
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РоссияЕвгений РевенкоГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
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