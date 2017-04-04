Биография Александра Бречалова

Российский общественный деятель Александр Владимирович Бречалов родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль (Адыгея).

В 1994 году окончил Краснодарское высшее военное училище им. генерала С.М. Штеменко.

В 1999 году — Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина.

С 1994 года по 1996 года работал заместителем начальника службы режима Чкаловского гарнизона (авиационная дивизия особого назначения).

С 1996 года по 1999 год работал юрисконсультом в ЗАО "ТВ-6 Москва".

В 1999-2001 годах — старший юрисконсульт в ОАО "Альфа Банк".

С 2001 года по 2002 год — начальник юридического отдела КБ "Юниаструм Банк" (ООО).

С 2002 года по 2003 год — директор Юридического департамента КБ "Юниаструм Банк" (ООО).

В 2003-2006 годах — генеральный директор ООО "Юниаструм Консалтинг".

С 2006 года по 2013 год — президент ООО "ВБО Консалт".

В 2007-2014 годах — член совета директоров КБ "Юниаструм Банк" (ООО).

С 2008 года по 2012 год — вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России".

С 2012 года по 2014 год — президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России".

С 2014 года — первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".

С октября 2013 года — сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

С июня 2014 года — секретарь Общественной палаты РФ.

С 2014 года — член Совета директоров Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С октября 2015 года — член Совета при президенте РФ по противодействию коррупции.

С июня 2016 года — в наблюдательном совете общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание".

С июля 2016 года — член Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

4 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников