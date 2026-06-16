Участники программы "СВОй резерв18" в Удмуртии защитили выпускные работы

УФА, 16 июн - РИА Новости. Участники первого потока республиканской программы "СВОй резерв18" в Удмуртии успешно защитили перед комиссией выпускные аттестационные работы, сообщает пресс-служба главы региона.

« "В Удмуртии подходит к завершению первый поток программы "СВОй резерв18". На днях участники представили и защитили свои выпускные аттестационные работы перед комиссией под председательством ректора Удмуртского государственного аграрного университета Андрея Брацихина. В ее состав также вошли представители администрации главы и правительства республики и эксперты Высшей школы государственного управления", - говорится в сообщении

Ветеранов СВО также заслушали их наставники, в том числе в мероприятии поучаствовали руководитель администрации главы и правительства региона Александр Журавлев и заместитель председателя госсовета Удмуртии Иван Черезов, уточняет пресс-служба.

"В нашей программе заложено 502 часа. На протяжении года с участниками занимались наставники, научные руководители, большой пул преподавателей, руководители исполнительных органов власти региона и психологи. Программа состояла из четырех модулей, после каждого проводилась промежуточная аттестация", – цитирует пресс-служба академического директора программы от Высшей школы государственного управления РАНХиГС Елены Агаповой.

Она обратила внимание, что итоговые проекты выпускников программы тщательно проработаны, а некоторые инициативы уже внедрены. По ее словам, по итогам обучения участники получат дипломы о профессиональной переподготовке от президентской академии.

По данным пресс-службы, опорный психолог и эксперт программы "СВОй резерв18" Оксана Кутлубаева отметила положительную динамику в личностном и профессиональном развитии слушателей.

« "Мы видим тренд на личностное и профессиональное сопровождение. Сами участники отмечают, что они стали более уверенные в себе, коммуникабельные и раскрытые. Пришло понимание, что такое управленческая готовность, какие компетенции развиты сильнее, а над чем еще предстоит работать", - приводятся в сообщении слова Кутлубаевой.

Эксперт рассказала, что на первом модуле программы многие держались в позиции наблюдателя и обособленно, но в итоге стали активными участниками процесса, начали выдвигать собственные идеи, сплотились и научились лучше работать в команде. По ее мнению, это одна из ключевых компетенций, которая обязательно пригодится выпускникам на рабочих местах.

Одним из первых свою работу защитил кавалер трех орденов Мужества, заместитель председателя городской думы Ижевска , руководитель ассоциации ветеранов СВО в Удмуртии Олег Матвеев.

« "Проект посвящен вовлечению ветеранов СВО в процесс патриотического воспитания молодежи. Его суть – составить программу подготовки для самих ветеранов, у которых очень много идей и огромный опыт, обучить их как наставников, чтобы они могли качественно и последовательно работать с молодежью. Программа будет сформирована при поддержке педагогов и с привлечением кадровых военных, ветеранов СВО и других локальных конфликтов, кроме того, планируем заключить договор о сотрудничестве с Удмуртским государственным университетом", – сказал Матвеев.

Заместитель министра молодежной политики, кавалер ордена Мужества Михаил Черничкин предложил усовершенствовать систему патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, говорится в сообщении.

"При реализации программы будут учитываться вопросы самореализации молодежи в регионе, что коррелирует с задачами нацпроекта "Молодежь и дети", реализуемого по решению президента страны Владимира Владимировича Путина. Существующая система патриотического воспитания обширна", - уточнил Черничкин.

Он добавил, что для того, чтобы дополнить ее, совместно с молодежно-патриотическим центром "Граница" завершается разработка данной программы, которая будет включать более 150 учебных часов в год. В нее войдут огневая и тактическая подготовка, инженерно-саперное дело и многое другое. На выходе ребята получат начальные профессиональные навыки, которые потом пригодятся им службе в армии. В следующем учебном году на базе центра "Граница" реализуют проект, а в перспективе масштабируют его на всю республику.