Участники программы "СВОй резерв18" в Удмуртии защитили выпускные работы

УФА, 16 июн - РИА Новости. Участники первого потока республиканской программы "СВОй резерв18" в Удмуртии успешно защитили перед комиссией выпускные аттестационные работы, сообщает пресс-служба главы региона.
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"В Удмуртии подходит к завершению первый поток программы "СВОй резерв18". На днях участники представили и защитили свои выпускные аттестационные работы перед комиссией под председательством ректора Удмуртского государственного аграрного университета Андрея Брацихина. В ее состав также вошли представители администрации главы и правительства республики и эксперты Высшей школы государственного управления", - говорится в сообщении.
Ветеранов СВО также заслушали их наставники, в том числе в мероприятии поучаствовали руководитель администрации главы и правительства региона Александр Журавлев и заместитель председателя госсовета Удмуртии Иван Черезов, уточняет пресс-служба.
"В нашей программе заложено 502 часа. На протяжении года с участниками занимались наставники, научные руководители, большой пул преподавателей, руководители исполнительных органов власти региона и психологи. Программа состояла из четырех модулей, после каждого проводилась промежуточная аттестация", – цитирует пресс-служба академического директора программы от Высшей школы государственного управления РАНХиГС Елены Агаповой.
Она обратила внимание, что итоговые проекты выпускников программы тщательно проработаны, а некоторые инициативы уже внедрены. По ее словам, по итогам обучения участники получат дипломы о профессиональной переподготовке от президентской академии.
По данным пресс-службы, опорный психолог и эксперт программы "СВОй резерв18" Оксана Кутлубаева отметила положительную динамику в личностном и профессиональном развитии слушателей.
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"Мы видим тренд на личностное и профессиональное сопровождение. Сами участники отмечают, что они стали более уверенные в себе, коммуникабельные и раскрытые. Пришло понимание, что такое управленческая готовность, какие компетенции развиты сильнее, а над чем еще предстоит работать", - приводятся в сообщении слова Кутлубаевой.
Эксперт рассказала, что на первом модуле программы многие держались в позиции наблюдателя и обособленно, но в итоге стали активными участниками процесса, начали выдвигать собственные идеи, сплотились и научились лучше работать в команде. По ее мнению, это одна из ключевых компетенций, которая обязательно пригодится выпускникам на рабочих местах.
Одним из первых свою работу защитил кавалер трех орденов Мужества, заместитель председателя городской думы Ижевска, руководитель ассоциации ветеранов СВО в Удмуртии Олег Матвеев.
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"Проект посвящен вовлечению ветеранов СВО в процесс патриотического воспитания молодежи. Его суть – составить программу подготовки для самих ветеранов, у которых очень много идей и огромный опыт, обучить их как наставников, чтобы они могли качественно и последовательно работать с молодежью. Программа будет сформирована при поддержке педагогов и с привлечением кадровых военных, ветеранов СВО и других локальных конфликтов, кроме того, планируем заключить договор о сотрудничестве с Удмуртским государственным университетом", – сказал Матвеев.
Заместитель министра молодежной политики, кавалер ордена Мужества Михаил Черничкин предложил усовершенствовать систему патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, говорится в сообщении.
"При реализации программы будут учитываться вопросы самореализации молодежи в регионе, что коррелирует с задачами нацпроекта "Молодежь и дети", реализуемого по решению президента страны Владимира Владимировича Путина. Существующая система патриотического воспитания обширна", - уточнил Черничкин.
Он добавил, что для того, чтобы дополнить ее, совместно с молодежно-патриотическим центром "Граница" завершается разработка данной программы, которая будет включать более 150 учебных часов в год. В нее войдут огневая и тактическая подготовка, инженерно-саперное дело и многое другое. На выходе ребята получат начальные профессиональные навыки, которые потом пригодятся им службе в армии. В следующем учебном году на базе центра "Граница" реализуют проект, а в перспективе масштабируют его на всю республику.
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"Поддержка участников спецоперации – один из главных приоритетов работы команды Удмуртии, который определил глава республики Александр Бречалов. На сегодня 12 ветеранов СВО трудоустроены в органы власти и организации Удмуртии благодаря проекту "СВОй резерв18", - сказано в сообщении.