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Участники программы "СВОй резерв18" в Удмуртии защитили выпускные работы - РИА Новости, 16.06.2026
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Удмуртская Республика
 
10:38 16.06.2026
Участники программы "СВОй резерв18" в Удмуртии защитили выпускные работы

Участники программы "СВОй резерв18" в Удмуртии успешно защитили выпускные работы

© Фото : Правительство Удмуртии/TelegramУчастник программы "СВОй резерв18" в Удмуртии
Участник программы СВОй резерв18 в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Правительство Удмуртии/Telegram
Участник программы "СВОй резерв18" в Удмуртии
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УФА, 16 июн - РИА Новости. Участники первого потока республиканской программы "СВОй резерв18" в Удмуртии успешно защитили перед комиссией выпускные аттестационные работы, сообщает пресс-служба главы региона.
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"В Удмуртии подходит к завершению первый поток программы "СВОй резерв18". На днях участники представили и защитили свои выпускные аттестационные работы перед комиссией под председательством ректора Удмуртского государственного аграрного университета Андрея Брацихина. В ее состав также вошли представители администрации главы и правительства республики и эксперты Высшей школы государственного управления", - говорится в сообщении.
Ветеранов СВО также заслушали их наставники, в том числе в мероприятии поучаствовали руководитель администрации главы и правительства региона Александр Журавлев и заместитель председателя госсовета Удмуртии Иван Черезов, уточняет пресс-служба.
"В нашей программе заложено 502 часа. На протяжении года с участниками занимались наставники, научные руководители, большой пул преподавателей, руководители исполнительных органов власти региона и психологи. Программа состояла из четырех модулей, после каждого проводилась промежуточная аттестация", – цитирует пресс-служба академического директора программы от Высшей школы государственного управления РАНХиГС Елены Агаповой.
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Она обратила внимание, что итоговые проекты выпускников программы тщательно проработаны, а некоторые инициативы уже внедрены. По ее словам, по итогам обучения участники получат дипломы о профессиональной переподготовке от президентской академии.
По данным пресс-службы, опорный психолог и эксперт программы "СВОй резерв18" Оксана Кутлубаева отметила положительную динамику в личностном и профессиональном развитии слушателей.
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"Мы видим тренд на личностное и профессиональное сопровождение. Сами участники отмечают, что они стали более уверенные в себе, коммуникабельные и раскрытые. Пришло понимание, что такое управленческая готовность, какие компетенции развиты сильнее, а над чем еще предстоит работать", - приводятся в сообщении слова Кутлубаевой.
Эксперт рассказала, что на первом модуле программы многие держались в позиции наблюдателя и обособленно, но в итоге стали активными участниками процесса, начали выдвигать собственные идеи, сплотились и научились лучше работать в команде. По ее мнению, это одна из ключевых компетенций, которая обязательно пригодится выпускникам на рабочих местах.
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Одним из первых свою работу защитил кавалер трех орденов Мужества, заместитель председателя городской думы Ижевска, руководитель ассоциации ветеранов СВО в Удмуртии Олег Матвеев.
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"Проект посвящен вовлечению ветеранов СВО в процесс патриотического воспитания молодежи. Его суть – составить программу подготовки для самих ветеранов, у которых очень много идей и огромный опыт, обучить их как наставников, чтобы они могли качественно и последовательно работать с молодежью. Программа будет сформирована при поддержке педагогов и с привлечением кадровых военных, ветеранов СВО и других локальных конфликтов, кроме того, планируем заключить договор о сотрудничестве с Удмуртским государственным университетом", – сказал Матвеев.
Заместитель министра молодежной политики, кавалер ордена Мужества Михаил Черничкин предложил усовершенствовать систему патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, говорится в сообщении.
"При реализации программы будут учитываться вопросы самореализации молодежи в регионе, что коррелирует с задачами нацпроекта "Молодежь и дети", реализуемого по решению президента страны Владимира Владимировича Путина. Существующая система патриотического воспитания обширна", - уточнил Черничкин.
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Он добавил, что для того, чтобы дополнить ее, совместно с молодежно-патриотическим центром "Граница" завершается разработка данной программы, которая будет включать более 150 учебных часов в год. В нее войдут огневая и тактическая подготовка, инженерно-саперное дело и многое другое. На выходе ребята получат начальные профессиональные навыки, которые потом пригодятся им службе в армии. В следующем учебном году на базе центра "Граница" реализуют проект, а в перспективе масштабируют его на всю республику.
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"Поддержка участников спецоперации – один из главных приоритетов работы команды Удмуртии, который определил глава республики Александр Бречалов. На сегодня 12 ветеранов СВО трудоустроены в органы власти и организации Удмуртии благодаря проекту "СВОй резерв18", - сказано в сообщении.
 
Удмуртская РеспубликаИжевскАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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