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В Удмуртии эвакуировали логистические объекты Wildberries - РИА Новости, 27.07.2026
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10:25 27.07.2026
В Удмуртии эвакуировали логистические объекты Wildberries

В Сарапуле из-за атаки БПЛА эвакуировали логистические объекты Wildberries

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сарапуле эвакуировали логистические объекты Wildberries.
  • Это сделано в соответствии с требованиями безопасности на фоне атаки БПЛА на регион.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Логистические объекты Wildberries в Сарапуле (Удмуртия) были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности на фоне атаки БПЛА на регион, сообщила компания.
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил ранее в понедельник, что ПВО отражает самую массированную за последнее время атаку на объекты в республике. Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.
"Сортировочный центр и логистический комплекс в Сарапуле были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности", - говорится в сообщении Wildberries.
В компании уточнили, что о возобновлении работы объектов объявят позже.
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