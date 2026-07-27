В Удмуртии эвакуировали логистические объекты Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сарапуле эвакуировали логистические объекты Wildberries.
- Это сделано в соответствии с требованиями безопасности на фоне атаки БПЛА на регион.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Логистические объекты Wildberries в Сарапуле (Удмуртия) были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности на фоне атаки БПЛА на регион, сообщила компания.
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил ранее в понедельник, что ПВО отражает самую массированную за последнее время атаку на объекты в республике. Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.
"Сортировочный центр и логистический комплекс в Сарапуле были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности", - говорится в сообщении Wildberries.
В компании уточнили, что о возобновлении работы объектов объявят позже.
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