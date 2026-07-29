Путин оценил работу Бречалова на посту главы Удмуртии

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов многое сделал для развития экономики республики, большая доля в которой принадлежит оборонно-промышленному комплексу, отметил президент России Владимир Путин.

"Действующий руководитель много сделал за последние годы для развития экономики республики. Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем", - сообщил Путин.