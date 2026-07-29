Бречалов возглавил региональную группу "Единой России" на выборах в Госдуму

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Покинувший пост главы Удмуртии Александр Бречалов возглавляет региональную группу от Удмуртской Республики федерального списка "Единой России" на выборах депутатов Госдумы, выяснило РИА Новости, изучив федеральный список партии.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.