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Бречалов возглавил региональную группу "Единой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 29.07.2026
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14:09 29.07.2026
Бречалов возглавил региональную группу "Единой России" на выборах в Госдуму

Александр Бречалов возглавил региональную группу ЕР на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Бречалов
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Бречалов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Бречалов, покинувший пост главы Удмуртии, возглавляет региональную группу от Удмуртской Республики федерального списка "Единой России" на выборах депутатов Госдумы.
  • Выборы пройдут с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Покинувший пост главы Удмуртии Александр Бречалов возглавляет региональную группу от Удмуртской Республики федерального списка "Единой России" на выборах депутатов Госдумы, выяснило РИА Новости, изучив федеральный список партии.
Бречалов ушел в отставку по собственному желанию. Президент РФ Владимир Путин в среду встретился с советником министра сельского хозяйства РФ Ольгой Абрамовой и предложил ей возглавить Удмуртию.
Бречалов возглавляет региональную группу №15 (Удмуртская Республика) федерального списка "Единой России" на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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ПолитикаРоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр БречаловВладимир ПутинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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