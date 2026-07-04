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ВСУ попытались атаковать ракетой предприятие в Удмуртии - РИА Новости, 04.07.2026
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04:15 04.07.2026 (обновлено: 11:55 04.07.2026)
ВСУ попытались атаковать ракетой предприятие в Удмуртии

Над Удмуртией сбили ракету, пытавшуюся атаковать предприятие

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Удмуртии силами ПВО сбита ракета, была попытка атаки на одно из предприятий.
  • Пострадавших и разрушений нет.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. ВСУ совершили неудачную попытку атаки на предприятие в Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов.
«

"В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий", — написал он на платформе "Макс".

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
На месте работают оперативные службы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр БречаловВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаУдмуртская Республика (Удмуртия)Россия
 
 
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