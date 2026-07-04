ВСУ попытались атаковать ракетой предприятие в Удмуртии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Удмуртии силами ПВО сбита ракета, была попытка атаки на одно из предприятий.
- Пострадавших и разрушений нет.
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. ВСУ совершили неудачную попытку атаки на предприятие в Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов.
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"В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий", — написал он на платформе "Макс".
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
На месте работают оперативные службы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18