Логокомплексы Wildberries в Удмуртии возобновил работу

Краткий пересказ от РИА ИИ Логистические объекты Wildberries в Сарапуле и Ижевске (Удмуртия) возобновили работу в штатном режиме после эвакуации.

Ранее на объектах компании в Удмуртии была проведена эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Логистические объекты Wildberries в Сарапуле и Ижевске (Удмуртия) возобновили работу в штатном режиме после эвакуации на фоне атаки БПЛА на регион, сообщила компания.

Ранее сегодня пресс-служба сообщала об эвакуации на объектах компании в Удмуртии в соответствии с требованиями безопасности.

Глава Удмуртии Александр Бречалов утром в понедельник сообщил, что ПВО отражает самую массированную за последнее время атаку на объекты в республике. Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

"UPD: Логистический комплекс компании в Сарапуле (Удмуртия) вернулся к штатному режиму работы после отмены тревоги в регионе", - говорится в сообщении Wildberries.