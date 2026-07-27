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Логокомплексы Wildberries в Удмуртии возобновил работу - РИА Новости, 27.07.2026
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13:14 27.07.2026 (обновлено: 14:34 27.07.2026)
Логокомплексы Wildberries в Удмуртии возобновил работу

Логокомплексы Wildberries в Сарапуле и Ижевске возобновили работу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Логистические объекты Wildberries в Сарапуле и Ижевске (Удмуртия) возобновили работу в штатном режиме после эвакуации.
  • Ранее на объектах компании в Удмуртии была проведена эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Логистические объекты Wildberries в Сарапуле и Ижевске (Удмуртия) возобновили работу в штатном режиме после эвакуации на фоне атаки БПЛА на регион, сообщила компания.
Ранее сегодня пресс-служба сообщала об эвакуации на объектах компании в Удмуртии в соответствии с требованиями безопасности.
Глава Удмуртии Александр Бречалов утром в понедельник сообщил, что ПВО отражает самую массированную за последнее время атаку на объекты в республике. Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.
"UPD: Логистический комплекс компании в Сарапуле (Удмуртия) вернулся к штатному режиму работы после отмены тревоги в регионе", - говорится в сообщении Wildberries.
Сортировочный центр "Ижевск" в Удмуртии также вернулся к штатному режиму работы после отмены тревоги в регионе, добавили в пресс-службе маркетплейса.
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СарапулВайлдберриз (Wildberries)Удмуртская Республика (Удмуртия)Ижевск
 
 
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