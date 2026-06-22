Бречалов обсудил с Любимовой поддержку учреждений культуры Удмуртии

УФА, 22 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов и министр культуры России Ольга Любимова обсудили вопросы федеральной поддержки ремонта Национального музея республики и театра оперы и балета региона, сообщает пресс-служба руководителя Удмуртии.

"В Москве состоялась рабочая встреча министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой с главой Удмуртии Александром Бречаловым. В центре обсуждения были ключевые вопросы поддержки учреждений культуры региона – Национального музея Удмуртской Республики имени К. Герда и Театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П. И. Чайковского", - сообщает пресс-служба.

В ходе встречи Бречалов представил результаты работы в сфере культуры. За период реализации национального проекта "Культура" в Удмуртии построено девять новых домов культуры и центр культурного развития, капитально отремонтированы 17 сельских домов культуры, два театра и музей. Кроме того, модернизированы пять детских школ искусств, оснащены 36 учреждений культуры, созданы 20 модельных библиотек, 22 муниципальных кинозала и пять виртуальных концертных залов. Также в регионе открыты две школы креативных индустрий, следует из сообщения.

Были подведены итоги развития культурной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта "Семья". По словам главы региона, в 2025 году в Удмуртии открыли пять модельных библиотек, капитально отремонтировали детскую школу искусств, библиотеку и сельский дом культуры, а также оснастили Русский драматический театр и два музея, рассказали в пресс-службе.

Александр Бречалов поблагодарил Министерство культуры Российской Федерации за высокую оценку деятельности региона. По итогам 2025 года министерство культуры Удмуртии было отмечено Благодарностью министра культуры России за успешную реализацию мероприятий федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья", отметили в пресс-службе.

Одной из центральных тем встречи стал вопрос капитального ремонта Национального музея Удмуртской Республики имени К.Герда. Бречалов подчеркнул историческую значимость учреждения, расположенного в здании Арсенала Ижевского оружейного завода – объекта культурного наследия федерального значения, сообщает пресс-служба.

"Последний раз фасад здания, инженерные коммуникации и внутренние помещения реконструировали в период с 1987 по 1994 годы. В прошлом году мы провели проектно-изыскательские работы и государственную историко-культурную экспертизу проектной документации. Обратились к президенту России Владимиру Владимировичу Путину за поддержкой капитального ремонта и получили положительную визу. Кроме того, подали заявку в национальный проект "Семья", – приводятся слова Бречалова.

Еще одной важной темой обсуждения стала реконструкция театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского. В рамках празднования 175-летия со дня рождения композитора была проведена реконструкция театральной части здания. Для завершения обновления объекта необходимо выполнить реконструкцию административно-бытового и производственного корпусов. В этом году планируется получить положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, говорится в сообщении.

"В Удмуртии реализуются яркие творческие проекты, которые привлекают гостей и талантливых артистов со всей страны. Важно, что активно ведется работа, направленная на развитие и популяризацию национальной культуры", - цитирует пресс-служба Любимову.

В завершении встречи Бречалов пригласил Любимову в Удмуртию – на 69-й фестиваль искусств "На родине П.И. Чайковского" . В этом году один из старейших музыкальных фестивалей России пройдет в обновленном формате и впервые объединит музыку, театр, современное искусство и гастрономию.