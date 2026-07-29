В Удмуртии пресекли попытку атаки украинского беспилотника

Он отметил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

"На месте работают оперативные службы. Всю дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления. Напоминаю, задача врага – посеять панику, но мы вместе. Не поддавайтесь на провокации и не распространяйте недостоверную информацию", - добавил глава Удмуртии.