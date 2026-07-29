В Удмуртии пресекли попытку атаки украинского беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Удмуртии пресекли попытку атаки вражеского беспилотника.
- По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
УФА, 29 июл – РИА Новости. Пресечена попытка атаки вражеского беспилотника в Удмуртии, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Бречалов на платформе "Макс".
"Пресечена попытка атаки со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией уничтожен БПЛА", - сообщил Бречалов.
Он отметил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
"На месте работают оперативные службы. Всю дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления. Напоминаю, задача врага – посеять панику, но мы вместе. Не поддавайтесь на провокации и не распространяйте недостоверную информацию", - добавил глава Удмуртии.
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