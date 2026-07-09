Бречалов: Удмуртия заявляет о себе как о туристическом центре России

УФА, 9 июл – РИА Новости. Удмуртия заявляет о себе как о туристическом центре России после проведения 69-го фестиваля "На родине П.И. Чайковского", который собрал на своих музыкальных площадках представителей всех регионов страны, сказал глава региона Александр Бречалов.

Один из старейших музыкальных фестивалей России прошел в Удмуртии с 25 июня по 5 июля. Мероприятие впервые состоялось в новом формате, объединив музыку, театр, современное искусство и гастрономию.

Пресс-служба руководителя региона сообщает, что Бречалов в прямом эфире телеканала "Моя Удмуртия" подвел итоги 69-го фестиваля "На родине П.И. Чайковского", ставшего благодаря обновленному формату туристическим магнитом, и отметил, что жителей и гостей Удмуртии до конца лета ждет еще множество заслуживающих внимания фестивалей.

Качественные туристические события создаются в республике в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство", который реализуется по решению президента России Владимира Путина, отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, фестиваль посетили 122 тысячи гостей – жители Удмуртии и других регионов страны. За 11 дней на 9 площадках прошли 150 событий.

Александр Бречалов в эфире подчеркнул, что обновление фестиваля – результат просьб жителей республики, которым привычных 3-4 дней фестивальных концертов не хватало, чтобы ощутить масштаб личности великого композитора и почувствовать атмосферу большого летнего фестиваля.

"Мы уже так делали: с февраля перенесли фестиваль "Всемирный день пельменя" на январские каникулы по просьбе людей, и у нас получилось. С фестивалем "На родине П.И. Чайковского" снова рискнули выполнить запрос жителей", - рассказал он.

По словам Бречалова, в результате в рамках фестиваля не только сохранились большие стадионные концерты всемирно признанных музыкантов, но и прошли ежедневные бесплатные концерты на набережной, и спортивные активности, все дни фестиваля работала гастрономическая площадка на Центральной площади Ижевска, где повара из 7 регионов страны приготовили 33 порции блюд, посвященных Чайковскому.

"В завершающий день фестиваля вечером я вышел на Центральную площадь – невероятные эмоции! Ко мне подошли около 15 человек, жителей других регионов страны, с благодарностью за этот фестиваль. У них одна оценка – восторг! Очень культурно, стильно была организована гастрономическая зона на площади. Камчатка, Мурманск – вся Россия была там представлена. Удмуртия заявляет о себе как туристический центр", - подытожил Александр Бречалов.

Он добавил, что фестиваль "На родине П.И. Чайковского" будет продолжен в новом формате, оказавшемся настолько успешным. Также глава республики пригласил жителей и гостей Удмуртии на фестивали, которые пройдут в городах и районах летом.

Одиннадцатого июля можно будет продлить ощущение встречи с Петром Чайковским и людьми его круга на фестивале дворянской культуры "Мелодии лета" в Воткинске, в музее-усадьбе Петра Чайковского. В программе – бал, ретро-фотосалон и салон модистки, выставка коллекционных платьев и показ стилизованных коллекций одежды, выступления музыкантов, прогулки на катере по пруду, экскурсии и занятия с гувернанткой. Гостям рекомендуют приходить в костюмах в стиле XIX века, чтобы полнее прочувствовать атмосферу минувшей эпохи, рассказали в пресс-службе.

В музее-заповеднике "Лудорвай" 18 июля под девизом "Совет, да любовь!" пройдет XII Международный фестиваль-конкурс народного творчества "Окно в небо". В этом году он будет посвящен свадебным традициям народов мира. Гостей ждут площадки "Свадьба пела и плясала", "Любовь вплетая в полотно", "Красавица в стиле этно", "Богатырский поединок", следует из сообщения.

В деревне Мувыр Игринского района 25 июля в четвертый раз состоится фестиваль возрожденных деревень "Деревня – душа России". Примечательно само место проведения фестиваля: деревня Мувыр когда-то была признана неперспективной и удалена с административных карт, но возрождена усилиями местного уроженца Александра Корепанова. В программе фестиваля – выступления этноколлективов, игры на свежем воздухе, катания на лодках по реке Лоза, прогулка по экотропе в 196 ступеней, дегустации фермерской продукции, сообщает пресс-служба.

Так, по данным властей, 24-25 июля в селе Первомайский Завьяловского района состоится межрегиональный агропромышленный фестиваль "АгроПро-2026". Гостей ждет выставка сельскохозяйственных культур с демонстрацией современных агротехнологий. 25 июля в деревне Метляки Воткинского района состоится семейный спортивный фестиваль "Конь-огонь", где гостей ждут конные состязания, живая музыка, творческие номера от юных артистов, квесты, мастер-классы и огненное шоу.

В туркомплексе "Варяжская дружина" в селе Кудрино Воткинского района 31 июля – 2 августа пройдет военно-исторический фестиваль "Русь дружинная". Жителей и гостей Удмуртии ждут рыцарские поединки, мастер-классы по средневековым ремеслам, ярмарка мастеров, концерты фолк-исполнителей. А на севере Удмуртии, в туркомплексе "Тылыс" в Юкаменском районе, 31 июля – 1 августа ждут гостей на фестиваль межнациональной кухни "Кенэс гурт. Бесермяне приглашают!". Здесь будут представлены традиционные блюда малого народа бесермяне и других народов, проживающих на территории республики.