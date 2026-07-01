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Более 70 жилых домов строят в Удмуртии для работников сельского хозяйства - РИА Новости, 01.07.2026
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Удмуртская Республика
 
15:52 01.07.2026
Более 70 жилых домов строят в Удмуртии для работников сельского хозяйства

Бречалов: 73 жилых дома строят в Удмуртии для работников сельского хозяйства

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Бречалов
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александр Бречалов . Архивное фото
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УФА, 1 июл – РИА Новости. Строители возводят более 70 жилых домов для работников сельского хозяйства в Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов.
Фотографии строящихся домов он опубликовал в своем канале на платформе "Макс" .
"Вместе с посевами растут дома для сельхозспециалистов. Те, что на фото, - в деревне Юрино. Здесь строим целый жилой комплекс на 40 домов. Жить в них будут птицеводы, операторы ферм, ветврачи, слесари-ремонтники, электрики. Всего в этом году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" строим 73 дома – все уже в работе", - написал Бречалов.
Он уточнил, что 33 дома сдадут в этом году, 40 – в следующем.
Глава Удмуртии рассказал, что, кроме нового микрорайона в Юрино, планируется построить еще 13 домов в Селтах, 10 - в селе Узи Селтинского района, 10 - в деревне Степаненки в Кезском районе.
"Этот список мы сформировали по заявкам сельхозпредприятий и строим их вместе. Через десять лет специалисты смогут выкупить жилье всего за 1%", - отметил Бречалов.
По его данным, с 2020 года по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" в республике возведено уже 200 домов для тех, кто трудится в сельском хозяйстве.
"Сельхозпредприятия обеспечивают продовольственную безопасность страны, наша задача – помочь им с кадрами. И напомню, сейчас правительство республики разрабатывает меры поддержки для сельхозпредприятий, занятых производством молока. Особенно это важно для "малышей", потому что им сложнее менять логистические цепочки", - добавил Бречалов.
 
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловКезский районСелтинский район
 
 
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