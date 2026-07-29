Путин назначил советника Минсельхоза Абрамову врио главы Удмуртии

С 2008 по 2009 год она занимала пост гендиректора ООО "Aгропромышленная компания "Удмуртия". В 2014-м стала замначальника управления комплексного развития АПК ООО "КОМОС ГРУПП", а в 2016-м возглавила ООО "Агрокомплекс "Бабинский".

В 2018 году Абрамову назначили министром сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, а в 2021-м — зампредом правительства региона. В 2024 году она стала советником главы Минсельхоза России.