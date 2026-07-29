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Путин назначил советника Минсельхоза Абрамову врио главы Удмуртии - РИА Новости, 29.07.2026
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12:03 29.07.2026 (обновлено: 14:05 29.07.2026)

Путин назначил советника Минсельхоза Абрамову врио главы Удмуртии

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии.
  • Бречалов ушел в отставку по собственному желанию.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии.
"Назначить Абрамову Ольгу Викторовну временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики", — говорится в указе президента.
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Действующий руководитель региона Александр Бречалов ушел в отставку по собственному желанию.
На встрече в Кремле Путин отметил большой опыт Абрамовой, которая успела поработать в акционерных обществах и различных правительственных структурах, и пожелал ей удачи.
С 2008 по 2009 год она занимала пост гендиректора ООО "Aгропромышленная компания "Удмуртия". В 2014-м стала замначальника управления комплексного развития АПК ООО "КОМОС ГРУПП", а в 2016-м возглавила ООО "Агрокомплекс "Бабинский".
В 2018 году Абрамову назначили министром сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, а в 2021-м — зампредом правительства региона. В 2024 году она стала советником главы Минсельхоза России.
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ПолитикаУдмуртская Республика (Удмуртия)Владимир ПутинРоссияАлександр БречаловМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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