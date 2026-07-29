В пресс-службе главы Удмуртии рассказали о причине отставки Бречалова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Бречалов ушел с поста главы Удмуртии по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы.
УФА, 29 июл – РИА Новости. Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы, сообщила его пресс-служба.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию и назначил врио главы республики Ольгу Абрамову, занимавшую ранее пост советника министра сельского хозяйства РФ.
"Александр Бречалов подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы", - говорится в сообщении на сайте главы республики.
В пресс-службе не уточнили новое место работы Бречалова.