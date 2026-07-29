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В пресс-службе главы Удмуртии рассказали о причине отставки Бречалова - РИА Новости, 29.07.2026
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13:07 29.07.2026
В пресс-службе главы Удмуртии рассказали о причине отставки Бречалова

Экс-глава Удмуртии Бречалов подал в отставку из-за перехода на другую работу

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАлександр Бречалов
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Александр Бречалов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Бречалов ушел с поста главы Удмуртии по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы.
УФА, 29 июл – РИА Новости. Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы, сообщила его пресс-служба.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию и назначил врио главы республики Ольгу Абрамову, занимавшую ранее пост советника министра сельского хозяйства РФ.
"Александр Бречалов подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы", - говорится в сообщении на сайте главы республики.
В пресс-службе не уточнили новое место работы Бречалова.
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