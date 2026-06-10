Удмуртский праздник Гербер пройдет в Москве 4 июля

УФА, 10 янв - РИА Новости. Удмуртский семейный праздник Гербер пройдет 4 июля в Москве в рамках фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов", сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.

"В Москве 4 июля в рамках фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на ВДНХ пройдет семейный удмуртский национальный праздник — Гербер", - сообщили в пресс-службе.

Праздник, который в этом году органично вписывается в объявленный президентом Год единства народов России, соберет десятки тысяч гостей, среди которых и представители удмуртского землячества, и те, кто не имеет прямого отношения к Удмуртии, но готов открыть ее для себя, отметили в пресс-службе.

"Гербер в Москве давно перерос рамки только национального праздника. Сегодня это открытая площадка для знакомства с Удмуртией — достижениями и людьми. Мы рады, что к нам приходят и те, кто родился в республике, и те, кто пока ничего о ней не знает. Задача этого дня — показать, что наша культура интересна и близка каждому. Гостей ожидаем много, и нам есть чем их удивить", - приводятся слова главы Удмуртии Александра Бречалова.

Гербер — это национальный праздник благодарности земле и завершения весенних полевых работ. В Москве он приобретает новое измерение. В столице Гербер становится не просто культурным событием, а настоящей витриной региона, демонстрирующей его туристический потенциал, промышленную историю, современные цифровые проекты, достижения в образовании, предпринимательстве и сохранении национальной культуры, сообщают власти региона.

"Удмуртия сегодня — это регион инженеров и новаторов, развитой промышленности, сильных образовательных инициатив и растущего туристического интереса. Гербер позволяет познакомиться с этой современной Удмуртией через живое общение, традиции и атмосферу гостеприимства", — цитирует пресс-служба постоянного представителя главы региона при президенте РФ Дарью Сунцову.

В пресс-службе рассказали, что семейный праздник организован правительством республики при поддержке ВДНХ, постпредства, департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы в рамках фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов".

По программе на главной сцене ВДНХ напротив фонтана "Дружба народов" выступят яркие удмуртские музыкальные коллективы, включая легендарный государственный академический ансамбль песни и танца Удмуртской Республики "Италмас", а также проект "Эктоника", который представляет удмуртскую культуру в современной обработке, следует из сообщения.

Интерактивное погружение в многообразие колорита народов России в этом году будет представлено этномарафоном "Валче" ("Вместе"), который объединит представителей разных национальностей в насыщенной программе, включающей шествие в национальных костюмах вокруг фонтана "Каменный цветок", урок удмуртского танца и межнациональный хоровод, подвижные состязания, рассказали в пресс-службе.

"На протяжении всего праздника будет работать выставка-ярмарка народно-художественных промыслов и ремесел Удмуртии, на которой можно не только увидеть предметы искусства удмуртского народа, но и научиться делать их самостоятельно. Программа мастер-классов, которые пройдут для всех желающих на площадке около фонтана "Дружба народов", включает обучение по изготовлению различных сувениров", - сообщает пресс-служба.

Павильон "Слово" станет просветительской площадкой праздника, где гости смогут познакомиться с богатым культурным наследием Удмуртии через литературу, кино, изобразительное искусство и родной язык. В программе — презентации книг и творческих проектов, кинопоказы с обсуждением, выставка картин, урок удмуртского языка и мастер-классы, раскрывающие национальную культуру в современном прочтении, отметили в пресс-службе.